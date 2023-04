Star Tribjun: Političar početnik osvojio mjesto predsjednika Crne Gore

PODGORICA - Ekonomski stručnjak i politički početnik Jakov Milatović pobijedio je u nedjelju u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, porazivši prozapadnog predsjednika Mila Đukanovića koji je na vlasti više od tri decenije u maloj evropskoj zemlji članici NATO-a.

Milatović, kojeg podržava vladajuća većina u Crnoj Gori, osvojio je oko 60 odsto na izborima u nedjelju, dok je Milo Đukanović osvojio oko 40 odsto, prema predviđanjima koja je objavio obično pouzdani Centar za praćenje i istraživanje i na temelju uzorka glasova.

U pobjedničkom govoru, Milatović je taj trenutak opisao kao "istorijski" i obećao pomoć u vođenju Crne Gore u Evropsku uniju tokom njegovog petogodišnjeg mandata.

Voters in Montenegro celebrate new president Jakov Milatovic's election victory outside the Cathedral of the Resurrection of Christ in Podgorica, which former president Milo Djukanovic tried to nationalise.pic.twitter.com/3YWkAYIi0J