SOFIJA - Komesar EU za digitalnu ekonomiju i digitalno društvo Marija Gabrijel izjavila je da je danas u okviru skupa "Digitalna skupština 2018" u Sofiji zvanično startovala digitalna agenda za zapadni Balkan, kao dio strategije EU za proširenje.

Gabrijelova je navela da su lideri EU sa partnerima sa zapadnog Balkana prije mjesec dana usvojili Sofijsku deklaraciju, u kojoj je ponovljena nedvosmislena podrška evropskoj perspektivi regiona, što je omogućilo da se danas razgovara o konkretnim projektima od sajber bezbjednosti do super računara.

Ona je dodala da će u budžetu EU za digitalizaciju biti namijenjeno devet milijardi evra.

Gabrijelova je rekla da će roming za zemlje zapadnog Balkana biti ukinut kada one uđu u EU.

Bugarski premijer Bojko Borisov u obraćanju učesnicima skupa najavio je izgradnju super računara, koji će Bugarska proizvoditi sa još 15 država.

Borisov je posebnu pažnju posvetio zapadnom Balkanu i pozvao na jedinstvo, kako bi svi zajedno pokazali potencijal.

"Kolege sa zapadnog Balkana treba da grade autoputeve. Danas su ministri potpisali sporazum za koridore osam i 10. Premijeri Rumunije, Grčke, Srbije i Bugarske sastaćemo se 4. jula u Solunu, a već sutradan u Sofiji je sastanak sa kineskim premijerom u okviru platforme `16+1`", naveo je Borisov.

On je rekao da mu je premijer Grčke Aleksis Cipras potvrdio da će zajedno putovati iz Soluna.

"Paralelno sa izgradnjom željezničkih pruga auto-puteva i luka, treba da postavimo i optičke kablove, kako bismo pripremili digitalnu infrastrukturu", naglasio je Borisov.

Glavne oblasti Digitalne agende za zapadni Balkan su smanjenje troškova za roming, širokopojasni internet, razvoj e-vlada, e-nabavki, e-zdravstva i digitalnih vještina, kao i bezbjednost.

Na forumu, koji se završava sutra, učestvuje i ministar komunikacija i transporta BiH Ismir Jusko.

