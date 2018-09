Stefanović: Ako se Vučiću nešto desi na KiM znaćemo ko je kriv

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je Kadriju Veseljiju da je Beograd razumio prijetnje koje je uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Stefanović ga je upozorio da ne preduzima nikakve akcije protiv srpskog predsjednika.

Predsjednik kosovskog parlamenta, Veselji je ranije zaprijetio uskraćivanjem dozvole Vučiću za posjetu KiM, kao i da će proći isto kao Marko Djurić ako, u tom slučaju, dođe u posjetu.

"Razumeli smo pretnje koje je Kadri Veselji uputio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i, ukoliko mu se bilo šta dogodi na Kosovu i Metohiji, znaćemo ko je odgovoran. Ne iznenaduje me što o Vučiću potpuno isto govore Veselji i Đilas, isto Haradinaj i Jeremić, Ljimaj i Sava Janjić, ali me brine što ćuti međunarodna zajednica i što pokušava da pravi lažnu jednakost, pozivajući, kako često kažu obe strane, na uzdržavanje od sukoba, među kojima nikakve jednakosti u tom smislu ne može da bude", istakao je Stefanović u izjavi za Tanjug.

On je poručio Albancima na Kosovu i Metohiji da je Aleksandar Vučić taj koji želi mir.

"Ali je rukovodstvu Albanaca na KiM očigledno potreban neko u Srbiji ko bi pristao na ponižavanje Srba i naše zemlje, kao što su to imali do 2012. godine, pa, pošto im je sada jasno da sa Aleksandrom Vučićem to nije moguće, spremni su da se sa njim obračunaju najbrutalnijim varvarskim metodama", ističe on.

"Tražim Kadriju Veseljiju, ne zato što ga se plašimo, već zbog ukupnog mira i stabilnosti na Balkanu, da ne preduzima ništa protiv srpskog predsednika", upozorio je na kraju Nebojša Stefanović.