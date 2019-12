Stefanović: Devojčica nije životno ugrožena, traga se za otmičarem

NIŠ - Monika Karimanović, oteta devojčica (12)koja je danas poslije podne pronađena u selu Pasjača, primljena je u Klinički centar u Nišu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i dodao da potraga neće stati dok ne bude pronađen Ninoslav Jovanović koji ju je oteo prije devet dana.

"Najvažnije je da je dete pronađeno živo, ona je u Kliničkom centru u Nišu. Dobro je da je prepoznala roditelje koji su došli po nju. Lekari kažu da su prve informacije takve da nema ozbiljnih povreda koje su životno ugrožavajuće. Sve dalje će reći lekari", rekao je Stefanović za TV Prvu.

On je rekao da očekuje da Ninoslav Jovanović u narednim satima ili danima bude pronađen.

"Niko neće spavati dok ovaj zločinac ne bude izveden pred lice pravde. To je naš posao i mi to dugujemo građanima Srbije", rekao je Stefanović i dodao da su pripadnici policije riješeni da završe posao do kraja i uhapse ovog zlikovca.

Stefanović je objasnio da su Jovanović i djevojčica na teritoriji niškog i knjaževačkog okruga išli od jedne do druge kuće, te da ih je bilo jako teško locirati kad nema mobilnih telefona koji bi mogli da se prate.

"Ovo je najteži primer kad je neko na otvorenom terenu koji poznaje, s puno napuštenih objekata, tada ljudski faktor dolazi do izražaja - sve što smo uložili u obuku, dobru taktičku postavljenost, blokade, zasede, precizno praćenje terena", rekao je ministar i izrazio veliku zahvalnost zbog dobre saradnje s meštanima i građanima.