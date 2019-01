Stefanović: Hapšenje Simonovića dokaz da niko nije zaštićen

BEOGRAD - Hapšenje Dragoljuba Simonovića, predsjednika opštine Grocka i člana glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS), dokaz je da u Srbiji ne postoji niko ko može da se izvuče s kriminalom, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.

"Simonovića poznajem, dugi niz godina sam sarađivao s njim i bio sam iznenađen da je ovako nešto moglo da mu padne na pamet i da ovako nešto može da organizuje, ali bez obzira što mi te ljude poznajemo i što nikome od nas to nije prijatno, pokazujemo da ne postoji niko ko je političar, policajac, sudija, tužilac, nosilac neke druge javne funkcije, a za koga pribavimo dokaze, da može da se izvuče sa kriminalom. Ako je činio kriminal, za taj kriminal će morati da odgovara i niko nije zaštićen. Ne znači da će partijska karta biti zaštita", kazao je Stefanović na TV Pink.

Podsjetivši da je Simonović uhapšen kao glavni osumnjičeni za organizaciju paljenja imovine novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, ministar je naveo da on nije jedini u tom lancu.

"Ovo je bila veoma složena istraga, jer je mnogo ljudi učestvovalo u tome. Pored Simoniovića, koji se sumnjiči da je ključni organizator, imamo u tom lancu pripadnika policije koji je učestvovao i jednog od osumnjičenih koji je zatim našao dvoje neposrednih izvršilaca. Dakle složen lanac zato što imate po jednog čoveka koji je faktički bio u kontaktu sa onim drugim i jako malo materijalnih dokaza jer je vatra skoro sve uništila", kazao je Stefanović.

Ponovio je da policija kada ima informacije o nekoj istrazi ne može uvijek da izađe u javnost s njima jer se, kako je kazao, takva istraga nikad ne bi završila i niko ne bi bio uhapšen.

Takođe je kazao da utvrđivanje veze između nalogodavaca i izvršitelja nije lak posao i naglasio da su u ovom slučaju pripadnici policije pokazali da su profesionalci.

"Ljudi iz policije zaista su profesionalci. Oni znaju koliko je ovakva vrsta slučajeva značajna za našu zemlju. Znaju koliko je važno da Srbija pokaže da ne postoji niko nedodirljiv i da ovo nije zemlja u kojoj će neko da misli da može da vrši krivična dela i niko mu ništa ne može. Tako nesto više ne postoji u Srbiji, možda je nekad postojalo, ali danas se ne može reći", zaključio je Stefanović.

Kako je kazao, zna da mnogi misle po sistemu "dočepao se neke funkcije i sad to znači da ne postoji način da ga privedete".

"Ali imali smo i drugi primer da neko ko zna da je činio krivično delo u nekom preiodu svog života ili dok je vršio vlast pređe u opoziciju i onda kaže ''ja sam sad opozicioni političar i ako me istažujete, vi to radite jer se ja bavim politikom, ako me uhapsite, to je politički progon'', pa ne prijatelju, hapsimo onog za koga se obezbede dokazi da je činio krivično delo", naglasio je Stefanović.

Dodao je da policija radi na istrazi stranke koja se, kako je naglasio, ozbiljno sumnjiči da je učestvovala u pranju novca.

"Neću izlaziti sa imenima dok se potpuna istraga ne završi, ali tu su vrlo ozbiljne indicije ne samo policije i tužilaštva već i drugih državnih organa koji se bave borbom protiv pranja novca. Peračke operacije preko preduzeća. Mreža je napravljena, vrlo je jasno kako se to radi. Oni svaki dan kažu ''e, na nas se vrši pritisak''. Pa šta sad to znači, vi ste prali novac i niko to ne sme da vas pogleda? Naravno da će se istražiti svako", kazao je Stefanović.

Kako je ponovio, u SNS može da se učlani ko hoće i svako je dobrodošao, ali to ne znači da će mu članska karta stranke biti bilo kakva vrsta zaštite.

"Kao što sam rekao policiji. Policijska značka policajcu nije zaštita, zaštita mu je čestito obavljanje svog posla. I tako najveći broj ljudi u policiji radi, kao što i je najveći broj ljudi u SNS ušao želeći da uradi nešto dobro u Srbiji. Ovakve stvari kada se dogode dobra su opomena i upozorenje da se krivično delo neće na kraju isplatiti", zaključio je Stefanović.