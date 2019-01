Stefanović: Imamo određene indicije ko je ubica Ivanovića

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kaže da je Priština na sebe preuzela odgovornost da li će biti pronađene ubice Olivera Ivanovića, jer su odbili svaku saradnju sa Beogradom.

On je rekao da Beograd, bez obzira na ponašanje Prištine, ima određene indicije ko je ubica, da se zna za "kretanje određenih lica na KiM i odlazak u jednu zapadnu zemlju".

"Pokušavamo sa tom zapadnom zemljom da dođemo do potvrde. Moramo da budemo ozbiljni, da sve ono do čega smo došli bude potkrepljeno dokazima", rekao je Stefanović za "TV Prva" i dodao da u istrazi očigledno ne učestvuje ni EULEKS.

Stefanović je naveo da je srpsko TUžilaštvo poslalo Prištini na hiljade dopisa, gdje su tražili čaure sa lica mjesta.

"Tužilaštvo ili nije dobijalo odgovor ili su dobijali ono što nismo tražili. Tražili smo originalne čaure, a dobili klonirane čaure", pojasnio je on.

Dodaje da je Milan Radojičić dao svoj iskaz i da postoje dokazi da se nije nalazio u tom trenutku na prostoru KiM, te da istraga koju Beograd sprovodi nije urađena "ofrlje".

"Nije nam stalo da štitimo bilo koga, ako je kriv za nešto treba da ide u zatvor 1.000 godina. Ali ne može na silu, ako to odgovara Prištini da svi sada moramo da guramo u tom pravcu. Ja nisam za to", pojasnio je on.

Upitan da li će Milena Ivanović dobiti policijsku zaštitu on je rekao da se trenutno radi bezbjednosna procjena.

"Ponašanje jednog od lidera Saveza za Srbiju prema Mileni Ivanović je sramno", rekao je on.

Na skupu "jedan od pet miliona" koji je planiran za večeras, Stefanović kaže da nema bezbjednosnih rizika.

"Da li će neko odati poštu Oliveru Ivanoviću to je ljudsko pravo svakog čoveka. Bilo bi dobro da se to ne koristi za raspirivanje mržnje i nasilja", zaključio je on.