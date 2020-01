Stefanović: Jedina struja kojoj pripadam je ''struja Vučić''

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije i član Predsedništva SNS Nebojša Stefanović izjavio je danas da je jedina politička struja kojoj pripada ''struja Aleksandar Vučić'' i dodao da bi ''u roku od tri sekunde'' podnio ostavku, ukoliko bi predsjednik Srbije rekao da on više ne treba da bude na toj funkciji.

Stefanović je kazao da je u politiku ušao sa iskrenom idejom da pomogne Aleksandru Vučiću i naglasio da je ponosan na rezultate koje je Vučić postigao za Srbiju.

''Jedina struja kojoj sam u političkom životu pripadao i pripadam danas je 'struja Aleksandar Vučić' i uvek sam govorio: gde Vučić, tu i ja. Da sutra kaže 'Nebojša, ne treba više da radiš taj posao', trebalo bi mi tri sekunde da podnesem ostavku'', rekao je Stefanović gostujući na TV Hepi, upitan o navodima opozicije da postoje sukobi u SNS i ''veliki obračun'' između Stefanovića i Vučića.

Stefanović je navode dijela opozicije koji je, kako kaže, predugo bio na vlasti i nanio ogromnu štetu državi, nazvao budalaštinama koje Dragan Ðilas i njegovi saradnici potežu kad god nema ideju šta da novo da kažu građanima i ponovo ih obmanu.

''Kad iscrpite bunar laži i više nemate ideju šta biste rekli građanima, onda izmišljate kako u SNS postoje nekakvi problemi, da bi ste pričali bilo šta'', naveo je Stefanović.

Ponovio je da je ponosan na rezultate koje je postigao kao ministar policije i naglasio da to ne bi uspio da nije imao Vučićevu podršku i kao premijera i kao predsjednika države.

''Kada ste deo tima, onda radite za tim, a ne za sebe. A mnogi, koji počinju od sebe, imaju takve autoprojekcije. Iza toga su sukobi na relaciji Ðilas-Jeremić-Obradović, to je borba oko plena i to je problem kod njih'', ocijenio je Stefanović.

Komentarišući plan ''Srbija 2020'', koji je predstavio predsjednik Stranke slobode i pravde (ŠP), Stefanović je kazao da su ''zakasnili samo 20 godina'' i upitao zašto to nisu primjenili dok su bili na vlasti.

"Podsećam da se sete obećanja o akcijama od 1.000 evra, samo da pobede na izborima. Dinkić je priznao da je to rekao da bi Tadić pobedio na izborima 2008.godine", rekao je Stefanović.

Ðilasovo obećanje da bi, ako dođe na vlast, početna plata lekara bila 1.000 evra, Stefanović je uporedio sa obećanjem nekadašnjeg ministra finansija Mlađana Dinkića o 1.000 evra za besplatne akcije javnih preduzeća.

Kako kaže, i sam Dinkić je kasnije priznao da je to obećao da bi Boris Tadić pobijedio na izborima 2008.godine.

''Ðilas i Dinkić su bili najbliži koalicioni partneri i zajedno su smišljali to sa akcijama. Sada u nedostatku ideja, Ðilas to obećava, seća tog obećanja i da im je to jednom prošlo", naveo je on.

Prema njegovim rečima, Ðilas je to rekao jer, kako kaže, vidi da je zahvaljući Vučićevoj politici prosječna plata danas oko 510 evra, dok je u vrijeme Ðilasa bila je oko 300 evra.

''Kako to nije bila ponižavajuća plata? Plata lekara specijaliste je u njegovo vreme bila 50.000 dinara, a Ðilas tada nije rekao da mu je ispod časti da bude deo vlasti, gradonačelnik i zamenik predsednika DS'', rekao je Stefanović.

Inače, u programu "Srbija 2020" stoji, između ostalog, da bi početna plata ljekara bila 1. 000 evra, nastavnika 700 evra, vaspitačica 700 evra, medicinskih sestara i tehničara 600 evra.