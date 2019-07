Stefanović: Mislim da imamo identitet osobe koja je pretila Vučiću

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija već otkrila ko je pretio predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici na Twitteru, ali da će sačkati kraj istrage i onda da privedu tu osobu.

Stefanović je to kazao u Skupštini Srbije odgovarajući na pitanja poslanika da su u tom tvitu izrečene monsturozne prijetnje protiv Vučića i njegovog sina i kćerke.

"Mislim da već imamo identitet lica, koje je to učinilo, ali sačekaćemo kraj istrage da tužilaštvo završi taj posao. Videćemo da li ćemo dobiti brz odgovor od Twittera i da na osnovu toga nedvosmisleno imamo formalno pravni osnov za ulazak u prostorije, obezbeđivanje dokaza i privođenje. I vrlo brzo očekujem da ćemo takvu stvar moći da realizujemo", naveo je Stefanović.

Kaže da se to desilo upravo zbog govora mržnje.

"Jer, Ðilas, Jeremić i Obradović svakoga dana ne propuštaju priliku da stananizuju Vučića i njegovu prodici i sve ko im se suprotstave. Time dajte ljudima vrstu podstreka da mogu da urade neko zlo", istakao je Stefanović.

Stefanović je rekao da opozicija odmah ide na spin pa kaže kako su oni ugroženi, iako nikome od njih nije falila dlaka sa glave.

Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije je prerthodno pitao Stefanovića da li je moguće da se naše vlasti plaše izvještaja Evropske komisije i zašto ne može da se uhapsi osoba koja je prijetila Vučiću, kao i osoba koja je pratila ženi brata Siniše Malog sa šestomjesečnom bebom.

Marković je istakao da ni u jednoj zemlji ne bi pustili iz zatvora osobu koja je testorom ušla u RTS, niti u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj ili SAD.

Stefanović je odgovorio da je i Marko Milićev, koji je usmrtio Luku Jovanovića u julu 2014. u Beogradu, pobjegao u Kinu, ali da ga je policija na kraju našla.

"Svako ko se ogrešio o zakon biće pod udarom države, ni protiv narkodilera ni protiv ovih neće biti drugačije. Pokazaćemo odlučnost i poštovaćemo zakon", poručio je ministar.

Dodao je da se nekada osobe koje prijete preko društvenih mreža ne nalaze u našoj zemlji i da zato ne može brže da se odvija istraga.

Objasnio je da se naša država prvo obrati Facebooku, Twitteru... ili nekoj drugoj platformi preko koje je pretnja upućena i da oni, na primer, kažu da to nije za hitan odgovor i da onda naše tužilaštvo upućuje zahtev za međuanarodnu pravnu pomoć, kao i da sve to "ume da potraje".

Kada se osoba nalazi u Srbiji sve ide mnogo brže, rekao je ministar i istakao da u svim slučajevima država odmah reaguje na prijetnje - policija hapsi i sudovi procesuiraju.

Kaže da je bilo slučajeva da sudovi puštaju one koje je policija privela, čime se šalje loša poruka društvu, kao i da javnost misli da su se te osobe izvukle iako one budu osuđene za pet godina.

Podsjetio je da je raspisana potjernica i ponuđena novčana nagrada od 500.000 dinara za utvrđivanje ideniteta osobe koja je pratila Milicu Andrić i njenu šestomesečnu bebu.

Kaže da je policija naročito vodi računa o bezbjednosti djece i da je neshvatljivo da neki novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom, ako su, kako kaže, uopšte novinari, daju sebi za pravo da prate majku sa bebom.

Ministar je dodao da postoji mogućnost da ta osoba nije naš državljanin i da nije u bazi podataka zato što je iz, na primer, iz Bugarske, BiH ili Crne Gore i da se zato MUP opredijelio za novčanu nagradu.

"To ne znači da policija ne radi paralelno, mi radimo, ali smo želeli da tim signalom pojačamo to i dođem brzo do tog lica. Kao i da utvrdimo zašto je pratio i šta mu je bila namjera pošto se radi o osobi koja nije javna ličnost".

Stefanović je rekao građanima imaju pravo na različito mišljenje, ali ne i na nasilje.