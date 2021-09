Stefanović: Pa zar vas, Mesiću, bar malo nije sram?

BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojše Stefanovića ocijenio je da se današnjom izjavom o Srbiji, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić bezmalo upisao u anale i upitao je Mesića zar ga bar malo nije sram zbog onog što je rekao.

"Čovek koji drži lekcije Srbiji, navodeći da nije uspela da shvati ono što su Nemci posle Drugog svetskog rata u kom su išli za Hitlerom, a iza kog su ostale milionske žrtve, i koji ujedno dolazi iz Hrvatske, čuvene Hitlerove saveznice. Čovek koji kaže da je Srbiji potrebna katarza. Pa zar vas, Mesiću, bar malo nije sram", naveo je Stefanović u saopštenju.

On je upitao Mesića kada će se suočiti sa sramotom postojanja zločinačke NDH, koncentracionih logora poput Jasenovca, logora za djecu koji su postojali jedino na teritoriji Hrvatske?

"Njih čak ni Hitler nije imao u Nemačkoj. Kao društvo niste prošli katarzu ni na temu ovih jezivih događaja od pre osam decenija, a kamoli onu zbog etničkog čišćenja i proterivanja više od 250.000 sopstvenih građana u akciji 'Oluja'. I danas ove surove i sramotne zločine relativizujete i ne suočavate se s njima. I ne samo to, vi delite Srbiji lekcije?! Da počnete prvo od svog dvorišta, komšije", poručio je Stefanović.

"Čisto da vas podsjetim", ističe Stefanović, "na pravu istoriju, onu koja jasno i činjenično kaže da se Srbija borila protiv fašizma, za razliku od vas, i onu koja isto govori da mi Kosovo i Metohiju ne možemo okupirati jer je ono Srbija".

"Otadžbina i narod nikada nisu tehničko pitanje, znate vi to i sami, Mesiću. Ali izgleda ne možete da prežalite što vam u Srbiji nisu više na vlasti stari prijatelji da vam dolaze na noge da se izvinjavaju što Srbija uopšte postoji. Smetaju vam jaka Srbija i njen predsednik Aleksandar Vučić. To ne umete više ni da sakrijete, poteškoće su to za vas", zaključio je Stefanović.

Mesić je, kako prenosi Slobodna Evropa, rekao da je "poteškoća našeg regiona da Srbija, kao društvo, nije uspela ono što su Nemci shvatili posle Drugog svetskog rata".

"Nisu shvatili da su krenuli za idejama koje su neostvarive. Nemci su doživeli katarzu. Išli su za Hitlerom, najveći deo njih je podržavao Hitler, a iza kojeg su ostale milionske žrtve. Srbija, nažalost, nije doživela katarzu", smatra Mesić.

Navodi da se u Srbiji "niko ne usuđuje da kaže da je Kosovo tehničko pitanje za Srbiju" i da Srbije "mora da shvati da više ne može sa svojom vojskom da okupira Kosovo, niti može Kosovu nametnuti rešenje".