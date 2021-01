Stefanović: Podržavam služenje vojske, odluka još nije doneta

BEOGRAD - Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je danas u Skupštini da se zalaže za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, da će o tome biti povedena ozbiljna rasprava, a vjeruje da će ponovo biti uvedeno služenje vojske.

"Podržavam tu ideju, odluka nije doneta, videćemo sve faktore. Mada iskreno mislim da će to biti i da bi to bio korak napred za bezbednost naše zemlje", rekao je Stefanović odgovarajući na pitanje poslanika JS Dragana Markovića da li će biti uveden obavezan vojni rok ili su to, kako je rekao, samo prazne priče.

Stefanović je rekao da se radi o tome da se "odmrzne" ono što je "zamrznuto" 2011. godine po pitanju služenja vojnog roka, ali da to ne znači da će Srbija odustati od profesionalne vojske i da će biti manje profesionalnih vojnika.

Kada je riječ o ponovnom uvođenju vojnog roka, Stefanović kaže:

"To bi bile četiri generacije sa oko 2.500 ljudi po generaciji, dakle oko 10.000 vojnika godišnje".

Navodi da ta tema mora da se sagleda iz mnogo uglova, finansijskih i po pitanju potreba vojske i odbrane zemlje.

Stefanović je rekao da će se u kasnijoj fazi rasprave stručnim krugovima i Generalštabu prepustiti da razmotre modaliteta i kako bi to moglo da bude urađeno.

Kaže da je danas razgovrano s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o tome koliko bi koštalo ponovno uvođenje redovnog vojnog roka, kao i da je predsjednik imao korisne prijedloge.

"Profesionalni sistem vojske ostaje, ali danas imamo situaciju da nam je važno da pojačavamo snagu naše vojske i da mlade vojnike učimo vojničkim veštinama koje mogu da im budu važne i kasnije u života", naveo je Stefanović.

Ističe da je to važno i da bi se naučili ti mladi ljudi kako izleda ponos naše zemlje, da nauče patriotsku tradiciju i istoriju naše zemljle, kao i da slušaju himnu svakog dana.

I da nauče nešto što je vrlo važno i za budućnost, a to je naravno i kako se koristi oružje i složeni borbeni sistemi, naveo je Stefanović.

"Isto je važno, smatram da smo izgubili u klasama koje smo izgubili neslužeći vojsku, a to je aktivna rezerva. Aktivna rezerva je do 65 godina starosti, ali ne daj bože da sutra moramo da zovemo u rezerviste nekog od 65 godina. Zato moramo da svake godine uvodimo nove generacije u rezervu, a kako kada nisu služili vojsku i ne znaju kako izgleda puška", istakao je ministar.

Stefanović kaže da ljudi imaju pravo na prigovor savjesti za oružje, ali da mogu onda da obavljaju druge stvari u vojsci.

Dodaje da bi, ipak, najviše mladih služilo vojsku s oružjem.

Stefanović je dodao da će svaka ideja u javnoj raspravi koja će se povesti o toj temi biti dobrodošla.