Stefanović: Podsećam Kurtija da ne postoji nikakva 'Republika Kosovo'

BEOGRAD - Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je, povodom izjave premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija da će Kosovo biti prisutno svuda, da se radi o "briljantnoj izjavi" kojom potvrđuje da nema ideju kako da učini boljim život Albanaca i Srba.

On je za "Večernje novosti" rekao da Stefanović prijeti "praznom puškom" pošto se, kako kaže ništa od onoga što govori neće dogoditi.

"Pogotovo neće silom preuzeti sever KiM, a on odlično zna i zašto to ne može i ne sme", rekao je on.

Stefanović je istakao i da Kurti svojim izjavama o Zajednici srpskih opština, na čije se formiranje Priština obavezala, još jednom potvrđuje da je Briselski sporazum i danas "kost u grlu" prištinskoj administraciji, iako su ga sami potpisali.

"Hoću i da ga podsetim da ne postoji nikakva 'Republika Kosovo', a zahvaljujući predsedniku Vučiću, kog kosovski Albanci označavaju kao glavnog protivnika ove ideje, danas su samo još dalje od svojih ciljeva", rekao je Stefanović.