Stefanović: Policija u Skupštini da bi sprečila paljenje zgrade, krađu slika

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da se policija nalazi u zgradi Skupštine da spriječi da neko ponovo pokuša da pali tu zgradu.

Kako je rekao, policija je u zgradi kako bi spriječila na neko krade slike i namještaj i da obezbjedi sigurnost za sve poslanike i radnike u toj instituciji.

Stefanović je na svom Tviter nalogu napisao da je policija u Skupštini po odobrenju generalnog sekretara Narodne Skupštine.

"Ako je neko planirao da upada u državne institucije, kao što je to bio slučaj sa zgradom RTS-a, to neće moći", poručio je Stefanović. On je dodao da policija na teritoriji Srbije nije zaustavila nijedan autobus ni kombi koji su prevozili putnike ka Beogradu.

"Nemojte da širite lažne vesti", poručio je on.

Generalni sekretar Narodne Skupštine Srbije Srđan Smiljanić potvrdio je da je dao saglasnost za ulazak policije u zgradu Skupštine.

U saopštenju se navodi da je dozvala izdata u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o Narodnoj Skupštini.

"U svojstvu generalnog sekretara dao sam saglasnost da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova udju u zgradu, jer imamo zakonsku obavezu da zaštitimo ljude i ovo zdanje od potencijalnog nasilnog upada", piše u saopštenju.

Poslanik DS Balša Božović rekao je danas novinarima u Skupštini Srbije da je MUP "okupirao zgradu" parlamenta, a tvrdi da o tome nije obaviješten skupštinski sekretarijat. On je rekao da po Zakonu o Narodnoj skupštini jedino parlament ima ovlašćenje da pozove policiju.

"Danas je promenjen režim rada u skupštini, MUP je okupirao zgradu. Ne možete u skupštinske sale i restoran, a čak se nalaze i u kancelarijama pojedinih stranaka", rekao je Božović.

1. Не знам коме смета српска полиција у згради Народне скупштине, при чему она већ годинама обезбеђује ово здање.

2. Полиција је у згради да спречи да неко поново покуша да пали зграду, краде слике и намештај, и да обезбеди сигурност за све посланике и раднике Народне скупштине. — Небојша Стефановић (@NesaStefanovic) April 13, 2019

Martinović: Policija u Skupštini u skladu sa zakonom

Šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović izjavio je danas da je policija u Skupštini Srbije prisutna u skladu sa zakonom i da tu nema ničeg spornog navodeći da oni ne žele da se ponovi 5. oktobar.

"Policija je tu da štiti sve poslanike, poslanike vlasti i poslanike opozicije. Policija je tu i da štiti Balšu Božovića, između ostalog, i može da bude siguran da će biti potpuno bezbedan",rekao je Martinović dok ga je u skupštinskom holu istovremeno snimao demokrata Balša Božović koji se prije Martinovića obratio novinarima.

Martinović je sa govornice rekao Božoviću da se on najbolje razumije u mobilne telefone.

Šef poslaničke grupe SNS-a je rekao da je policija prisutna, uzmeđu ostalog, "i zbog toga što ne želimo da se ponovi 5 oktobar".

"Policija je prisutna i zbog toga što su Dragan Ðilas i Vuk Jeremeć i drugi navikli da upadaju u zgradu Narodne skupštine, to su radili i 5. oktobra pa je policija prisutna zbog toga, da nasilnici i banditi ne upadnu da je zapale i odnesu neku vrednu umetničku sliku".

Martinović je kazao i da su poslanici vladajuće koalicije i danas u zgradi i da je čuvaju od onih koji bi, kako je rekao, da nasiljem, pretnjama i ucjenama preuzmu institucije i vlast.

"Bićemo tu sve dok to bude bilo potrebno. Čuvaćemo hram demokratije od tajkuna Dragana Ðilasa i Vuka Jeremića i fašističkog vođe Boška Obradovića", rekao je Martinović.

Poručio je predsjedniku Srbije da će poslanici i dalje biti pouzdani partneri za izgradnju pristojne Srbije.

Komentarišući konferenciju za novinare poslanika DS Balše Božovića, koji je govorio o tome zašto je policija u Skupštini, Martinović je rekao "da bi Balša da se priča zašto je policija tu, da se ne bi pričalo o bruci i sramoti ispred Skupštine Srbije jer je više ljudi krenulo iz Leposavića da pruži podršku predsedniku, nego što se skupilo takozvanih opozicionara ispred zgrade Narodne skupštine", rekao je Martinović. (Tanjug, B92)