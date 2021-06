Stefanović: Požar u "Slobodi" će biti ugašen tokom vikenda

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović rekao je da u magacinu u fabrici "Sloboda" u Čačku u kojem je tokom noći došlo do eksplozije nije bilo artiljerijske municije, već je riječ o određenim komponentama upaljača, te dodao da očekuje da će požar u potpunosti biti ugašen tokom vikenda.

Stefanović, koji je razgovarao sa rukovodstvom te fabrike, rekao je da nije bilo takve municije, ali da to ne znači da je opasnost u potpunosti otklonjena.

"Tek kada prođe vreme predviđeno pravilnicima i kada bude potpuno bezbedno da se priđe, istraga će pokazati šta su uzroci požara, odnosno eksplozija koje su nakon toga usledile", istakao je on.

On je naveo da očekuje da će tokom vikenda požar potpuno biti ugašen, te da će od ponedjeljka, 7. juna, ova fabrika, koja hrani više od 2.000 ljudi, moći da nastavi sa redovnim radom, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

On izrazio očekivanje da će tokom dana helikopteri Vojske Srbije, u skladu sa procjenom nadležnih iz Ratnog vazduhoplovstva, učestvovati u gašenju požara i objasnio da će letjelice sa bezbjedne visine na mjesto požara bacati više od četiri tone vode, što bi trebalo da pomogne da se požar konačno ugasi.

Stefanović je dodao da će, u skladu sa pravilima, odnosno po isteku 24 časa od posljednje detonacije, moći da priđu stručnjaci iz oblasti pirotehnike, a zatim i vatrogasci.

On je naveo da su brzom intervencijom rukovodstva "Slobode" evakuisani svi radnici koji su se u tom trenutku nalazili u krugu fabrike i, što je najvažnije, niko nije stradao niti je povrijeđen.

Stefanović je istakao da je "sreća u nesreći" što je riječ o izdvojenom magacinu, tako da se ništa nije dogodilo u krugu dijelova fabrike koji su vezani za neposrednu proizvodnju.

On je rekao da će se, nakon svih analiza tokom narednih sedmica i istrage koju će sprovesti nadležni organi, doći do svih odgovora na pitanja kako je došlo do ove situacije, kolika je ukupna šteta i šta su mjere koje treba preduzeti da se ovako nešto u budućnosti ne bi dešavalo.

Tokom noći došlo je do požara i serije eksplozija u izdvojenom dijelu fabrike koji je predviđen za skladištenje i čuvanje elemenata za kompletiranje upaljača.