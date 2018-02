Stefanović: Rizična poseta Vučića Zagrebu, stvara se užasna atmosfera

BEOGRAD - U toku su završne pripreme za sutrašnju posjetu Aleksandara Vučića, predsjednika Srbije Hrvatskoj.

Pripremaju se i oni koji žele da sastanci budu uspješni, ali i oni koji bi to da ometaju. Na Pantovčaku će biti organizovan svečani doček uz sve državne počasti. Iz kabineta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar – Kitarović objavljene su teme razgovora i drugi detalji posjete.

Policija će već danas kontrolisati mnoga mjesta u Zagrebu, a tokom naredna dva dana biće angažovane jake policijske snage i u glavnom gradu i u Vrginmostu koji bi Vučić trebalo da posjeti u utorak.

"Inspiriše se netrpeljivost i mržnja – kada hoćete da pokažete poštovanje prema gostu trasa kretanja se ne objavljuje i ne organizujete mu proteste", kaže za RTS ministar Nebojša Stefanović.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da objavljivanje trase kojom će se kretati predsjednik Srbije tokom posjete Hrvatskoj nije uobičajena praksa, ali i da je od početka mnogo problematičnih stvari u vezi sa tom posjetom.

"Stvara se užasna atmosfera, videli ste ko se sve u hrvatskoj javnosti oglašava o našem predsedniku, koji je kriv zato što je rekao jednu rečenicu – da ne bi savetovao da ratna odšteta bude tema, ne želeći da se o tome razgovara. Neće čovek da da da neko ponižava Srbiju. Zbog jedne rečenice proglašavaju ga četnikom, iako nikakav četnik nikada nije bio, proglašavaju ga nekakvim zločincem, čovek nije počinio nikakav zloćin. Nije on spaljivao nekome kuće. Pre svega su kuće njegove porodice spaljene do temelja, i to ne jednom – do poslednjeg čoveka ", rekao je Stefanović.

Ne samo da su, dodaje, objavljeni detalji susretima, lokacije, već su dozvoljene i demonstracije, što se, ističe, "naprosto ne radi".

"Pogledajte kako je Srbija ugošćavala najvažnije ličnosti sveta i regiona, kako su izgledale te posete, da li je država pomagala. Ne može da mi kaže neko da je sve to potpuno spontano. To se apsolutno ne radi, nikada se nije radilo. Kad neko dođe kao gost naše zemlje, ne dozvoljavate mu da mu na svakoj tački gde se sreće sa vašim zvaničnicima vi organizujete demonstracije nekih od ljudi, prema kojima se u Hrvatskoj vode sudski postupci za raspirivanjae rasne, nacionalane, verske netolerancije", rekao je ministar policije.

Bez odlaganja posjete

Ne vjeruje da će posjeta biti otkazana zbog toga, ali ističe da je ona rizična, kao što je bila i posjeta BiH.

"Ne kažem da zemlja domaćin nema instrumente, ali se prosto inspiriše netrpeljivost i mržnja i imate, uz atmosferu koju stvarate, situaciju da dozvolite da se ljudi okupljaju na tim mestima gde će Vučić biti. To vam je kao da prizivate da se neko čudo desi, daleko bilo", ističe Stefanović.

Prema njegovim riječima, kada hoćete da pokažete poštovanje prema gostu, onda obezbjedite da posjeta bude pristojno i mirno organizovana.

"Ovde sada se ništa od toga nije desilo, ali nažalost ne mogu da kažem da je takav scenario bio redak za nas", kaže Stefanović.

Na pitanje da li predsjednik Vučić razmatra mogućnost otkazivanja ili odlaganja posjete, ministar policije ističe da on nije čovjek koji razmišlja o bezbjednosnom aspektu.

"Teško mi je da razgovaram sa njim o tome. Njegovo gledanje je druga stvar. On kaže: 'Moj posao je da gradim mir u regionu, moj posao je da se borim za interese Srba, moj posao je da se borim za dobre odnose između Srbije i Hrvatske, ja hoću da svojim odlaskom tamo napravim nešto novo, hoću da uradim neki napredak. Prosto, mi moramo da gradimo bolju budućnost i za jednu i za drugu zemlju...'. Uvek nekako zanemaruje bezednosni aspekt i nije lako raditi s njim u tom smislu, ali razumem tu državničku odluku da se, bez obzira na sve izazove, pretnje, probleme, ipak fokusira na to što je dobro za Srbiju i da se bori za našu zemlju", naveo je Stefanović.

Premda, dodao je, uvijek strepite do posljednjeg trenutka, jer ovakve posjete ne samo da nisu lake, nego su uvijek veoma rizične.

(rts.rs)