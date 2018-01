Stefanović: S kim da delimo informacije, sa Australijom?

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da to što Priština odbija da državni organi Srbije budu uključeni u istragu ubistva Olivera Ivanovića šalje poruku da nešto ne žele da podijele sa Srbijom i njenim organima.

Stefanović dodaje da se nada da će jednom biti jasno zašto nekome nije stalo da se srpski organi uključe:

"Time što odbijaju da daju informacije upućuje jasnu poruku da se tu nesto dešava što ne žele da podele sa Srbijom i njenim nadležnim organima" naznačio je Stefanović.

On je na konferenciji za novinare, na pitanja u vezi istrage ubistva Ivanovića, rekao da je veoma teško o tome nešto reći, kada se nema nikakva zvanična informacija.

"Veoma je teško raditi kada nemate ni uvid u materijal, niti u procesne radnje" dodao je Stefanović i dodao:

"Zato insistiramo svakoga dana - za nas je važno da državni organi budu uključeni i smatramo da bi to pomoglo".

Kako je rekao, pitanje je da li je to svima u interesu, te dodao da se nada da će kada nešto bude razjašnjeno u vezi sa tim ubistviom biti i jasno zašto je nekome bilo stalo da državni organi Srbije ne budu uključeni.

Stefanović je ponovio da sa kosovskom policijom, Euleksom, Unmikom...nisu imali razmjenu, niti uvid u kamere, niti u forenzičku istragu...

"Zvali smo Euleks i Unmik, koji su po međunarodnim propisima zaduženi da sprovode istrage" rekao je Stefanović i dodao da i to što nema odgovora i saradnje "nešto govori".

Ponovio je da su oni po međunarodnim rezolucijama zaduženi za stabilnost, i za sprovođenje krivičnih istraga na KiM "i ne mogu da pobjegnu od toga", a da mi od njih tražimo da nam daju informacije šta se dešava...

"Kosovo i Metohija je deo naše zemlje" podvukao je Stefanović.

On je, na konstataciju novinara da se Euleks povukao iz istrage i pitanje zašto je to odlučeno, rekao da se "i mi to pitamo".

"Sa kim onda da delimo podatke? Neće Priština, neće Euleks, Unimik...Koga da pitamo - Australiju, koga, pošto smo pitali sve? Očiglendo je da nisu spremni da dele te podatke", naveo je Stefanović.