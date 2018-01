Stefanović: Teška i rizična posjeta Vučića Kosovu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće Kosovo, to je uvijek teška, rizična poseta i veliki bezbjednosni izazov, ali se sa njim o toj temi ne može razgovarati, niti se može od te namjere odvratiti, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

"Ubistvo Olivera Ivanovića ostavlja prostora za sumnju ko je sve mogao da učestvuje i čini tu posetu veoma složenom. Ali sa Vučićem se o toj temi ne može razgovarati, od te namere ga nikako ne možemo odvratiti, on ne razmišlja da li je njegova lična bezbednost ugrožena", rekao je Stefanović za Pink.

Naš posao je, kaže Stefanović, da učinimo sve što je moguće da zaštiti i njegova bezbjednost i da bude zaštićena bezbjednost Srba koji žive na KiM.

Vučić če na Kosovu razgovarati sa ljudima, kaže Stefanović, hoće da čuje šta njih trenutno najviše opterećuje i želi da svojim prisustvom, ne samo unese mir, već i neku vrstu uvjerenja da ti ljudi nisu zaboravljeni.

"To je veoma važno. Vučić neće ići tamo na 15 minuta, da se slika, da izjavu i to je to, kao što mnogi rade. Ne samo što će to biti dva dana, on će ostati da razgovara, razgovaraće i severno i južno od Ibra, posvetiće to vreme svom narodu", rekao je ministar policije.

Stefanović kaže da predsjednik Srbije želi da razgovara sa ljudima, da im kaže šta on može da uradi za njih, "šta je to što smo radili, radimo i što ćemo raditi za te ljude" i da svojim prisustvom, ne samo da unese mir, već i neku vrstu uvjerenja da nisu zaboravljeni.

"Morate da budete u kontaktu sa tim ljudima, da bi oni osetili vašu podršku. Predsednik je primao ovde delegacije Srba s KiM kada god je bilo teško, a takođe je išao tamo kad god je bilo teško i složen”, rekao je Stefanović.

Kosovo je, kaže srpski ministar, dio zemlje Srbije na kome trenutno nema pune nadležnosti, ali, bez obzira na to, vodi se računa o našem narodu koji tamo živi i nastaviće da se vodi računa.

Ubistvo Olivera Ivanovića, taj tragični čin, teroristički akt, prema Stefanovićevim riječima, čini ljude uznemirenim, osjetljivim i povređenim i jedino što može ljude da umiri i brzo da vrati povjerenje da je mirna situacija moguća, jeste brzo rješenje tog slučaja.