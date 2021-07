Stefanović: U Belivukovom iskazu laži i o Vučiću i o meni

BEOGRAD - Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je danas da su napadi Veljka Belivuka na predsjednika Aleksandra Vučića notorna laž, a odbacio je i sve navode koji njega dovode u vezu sa Belivukom.

"U momentu kada pohapšeni okoreli kriminalci na račun predsednika Vučića lansiraju gomilu bestidnih laži, pojedini mediji ih uzimaju za ozbiljno i bez ikakvog povoda i dokaza dovode mene u vezu s tim ubicama", navodi Stefanović u pisanoj izjavi.

Dodaje da ako su već mediji ispravno zaključili da su napadi Veljka Belivuka na predsjednika Vučića notorna laž jednog ubice suočenog s pravdom, kako mogu mediji da pomisle da u Belivukovom iskazu ima istine kada je riječ o njemu (Strefanoviću).

On se zapitao odakle medijima motiv da vjeruju vođi kriminalne bande kada govori o bilo čemu.

"Nema ni trunke istine u Belivukovom iskazu, a naročito u interpretacijama tog iskaza na naslovnim stranama pojedinih medija gde se pominje moje ime kao nekog koga ubice tobože brane", saopštio je Stefanović.

Naveo je i da je istraga protiv Belivuka i njegove grupe započela u vrijeme dok je on bio ministar unutrašnjih poslova.

"Dakle, kako može okoreli kriminalac, suočen sa neoborivim dokazima za masakriranje, otmice i druga monstruozna krivična dela, da bude kredibilan izvor informacija za bilo šta i mera istine i pravde? A baš to se radi kada se neka njegova banalna komunikacija potura kao dokaz neke moje navodne umešanosti", navodi se u izjavi.

On poziva da se mediji odluče, da ili vjeruju Belivuku, pa se onda pridružuju onima koji u svim njegovim lažima vide šansu za političko slabljenje predsjednika Vučića, ili mu ne vjeruju ni riječ, što je jedino ispravno.

"Što se mene tiče, ja se sa Belivukom, Miljkovićem, niti bilo kim iz te zločinačke organizacije nikada nisam niti sreo niti čuo telefonom", poručio je on.

Stefanović je ocijenio da je mučno i besmisleno što se po ko zna koji put konstruiše neka nepostojeća aferu između predsjednika Vučića i njega.

"Niko ne treba da brani predsednika Vučića od mene, ni nas dvojicu od istine, a ponajmanje masovni ubica koji u monstruoznim lažima traži slamku spasa", istakao je Stefanović.

On navodi kako zna da Vučić nema nikakvu potrebu da mu šalje bilo kakve poruke preko medija, niti preko stranačkih kolega, i dodaje da ovakvim naslovnim stranama s napadom na njega niko od inicijatora neće imati nikakvu korist.

"I predsednik Vučić i ja veoma dobro znamo da je dovoljna jedna jedina njegova poruka ili poziv da se povučem, ako misli da je istina išta što je o meni do sada objavljeno u medijima i što pojedinci iz naše stranke možda govore o meni, a ja ću momentalno postupiti po njegovoj odluci. Naš odnos je do kraja otvoren i iskren, kao i prvog dana kada me je doveo u politiku, i to se nikada neće promeniti", zaključio je Stefanović u pisanoj izjavi.