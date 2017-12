Stefanović: U nerede na derbiju upleten kriminal

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da se u ovom trenutku "svakako čini da postoji značajna upletenost krimogenog faktora" u nerede na fudbalskom derbiju prošle srijede u Beogradu, ne samo domaćeg, već i iz regiona, ali da nema informacija o umiješanosti obavještajnog faktora.

Stefanović je najavio da će u najkraćem roku izaći sa svim informacijima o ovom slučaju, ali da postoji sumnja da je u pitanju više od obračuna navijača i "klasičnih želja navijačkih grupa za preuzimanjem tribina i poslova vezanih za to".

"Imamo dosta podataka, ali mi ne možemo da pratimo šta rade strane zemlje. Sa kolegama iz BIA i sa policijama drugih država pokušaćemo da dođemo do više informacija o licima koja su sada zadržana kod nas, a dovode se u vezu sa nasiljem na derbiju. Očekujem da u vrlo kratkom roku imamo dovoljno informacija za tužilaštvo, da mogu da kvalifikuju dela", rekao je Stefanović.

On je novinarima nakon svečanosti obilježavanja 39. godina od osnivanja Specijalnih antiterorističkih jedinica rekao da ne zna tačno koliko se lica nalazi u pritvoru sada, ali da ih je bilo šest, te da misli da je sada jedan manje.

Stefanović je istakao da ne može svaki stranac koji dođe u Beograd da se provjerava ako nema istoriju izvršenih kriminalnih djela u Srbiji, jer je onda samo strani državljanin koji je sa dokumentima ušao u zemlju.

Upitan da prokomentariše jučerašnju izjavu predsjednika Srbije Vučića da je "možda bilo nekih propusta", Stefanović kaže da će sve biti analizirano na sednici Savjeta za koordinaciju službi bezbjednosti.

Stefanović je rekao da se slaže da država treba da pooštri kaznenu politiku kada je riječ o huliganima, ali da i javnost treba da vrši pritisak da se uhapšeni adekvatno kazne.

"Kada uhapsimo nekoga ko ilegalno nosi oružje i on onda dobije 10 meseci uslovno, to nije dobra politika. Ja ne mogu da utičem na rad sudija, jer oni rade nezavisno i prema svom uverenju, ali se ne slažem i ja bih određivao maksimalne kazne", rekao je Stefanović.

On je ocijenio da, "ako ste došli u Srbiju da nekom razbijete glavu i nabodete nožem, onda treba da dobijete takvu kaznu da to nikom drugom ne padne na pamet jer to je jedini način da ljudi to više ne rade".