Stefanović: U subotu ćemo pokazati svu moć Vojske Srbije

BEOGRAD - Stabilnost i mir cilj su kojem Srbija teži, kao i to da bude garant stabilnosti na cjelokupnoj svojoj teritoriji i u čitvom regionu, rekao je danas ministar odbrane Nebojša Stefanović i naglasio da će ta spremnost Srbije moći da se vidi i u subotu tokom Združene taktičke vježbe "Odgovor 2021".

Jedinice Vojske Srbije i policije će u završnoj fazi združene taktičke vježbe bojevim gađanjem pokazati svu svoju moć, rekao je Stefanović na TV Pink i dodao da ta složena vježba dolazi u veoma složenom trenutku.

Stefanović je naveo da će 1.500 pripadnika Vojske Srbije i MUP-a na poligonima "Pasuljanske livade" i "Orešac" prikazati dio sposobnosti, uvježbanosti, vatrene moći i sadejstva prilikom rješavanja kriznih situacija.

"Vežba je veoma složena, baš zato je složena da bi odgovrila na sve složene izazove", rekao je Stefanović i naglasio da će se na njoj prvi put gađati bespilotnim letjelicama.

Pokazaćemo koliko je Srbija uspjela da napreduje i koliko je moćna, rekao je ministar i dodao da će se vidjeti i sadejstvo policije i vojske.

"Godinama se spremamo da naši građni nikada ne osete teret ili pretnju", rekao je Stefanović i ocijenio da je bezbjednosna sitaucija u regionu veoma složena, a da na Kosovu i Metohiji postoje posebno zabrinjavajuća djelovanja - poput najave formiranja vojne baze kojoj se Srbija oštro protivi.

"Kada najave formiranje nekakve baze na severu naše južne pokrajine to mora da zabrine Srbe jer to nije naivna stvar, ne rade oni to da bi gradili dugročni mir, mi to radimo jer je to nas interes Srbije", rekao je on.

Ministar je naglasio da se Srbija oštro protivi i bazi kao što se oštro protivi i formiranju "tzv. vojske tzv. Kosova" i dodao da to neslaganje uvijek pominje i međunarodnim partenrima i onima koji to nisu.

"Danas možemo podignute glave da kažemo ono što mislimo zbog svega što je radio i uradio predsednik Aleksandar Vučić. Mi nikoga ne moramo da molimo, ne moramo da pognemo glavu. Možemo da kazemo nije u skladu sa propisima, sa Rezolucijom 12 44 da nemaju pravo na to", rekao je ministar.

Želimo da naša država bude garant stablnost ako još ekonomski jačamo to donosi bolji život građanima, rekao Stefanović.