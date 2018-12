Stefanović: Uhapšeni akteri paljenja kuće novinara Milana Jovanovića

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović saopštio je danas da je rasvetljen slučaj paljenja kuće novinara Milana Jovanovića i da su uhapšeni osumnjičeni nalogodavac i dvije osobe koje su osumnjičene da su izvršile ovo krivično delo.

Stefanović je, na konferenciji za štampu, rekao da je dva lica A.M. (1993) i B.S.C. (1981) za ovo krivično djelo angažovao I.N. (1977) iz opštine Grocka.

„Osumnjičeni I. N. dao je novac A. M. za izvršenje ovog krivičnog dela. A.M. se zajedno sa prijateljicom B.S.C. odvezao do kuće novinara Jovanovića. A.M. je izašao iz vozila, razbio prozor ciglom i ubacio flašu sa benzinom. Nakon toga su pobegli“, prenio je on.

Stefanović je kazao da je nakon dva dana A. M. dobio od I. N. dogovoreni novac.

„Policija je obezbedila potpuno priznanje za direktno izvršenje krivičnog dela. Istraga se nastavlja u pravcu drugih lica koja mogu biti povezana sa izvršenjem ovog krivičnog dela“, rekao je ministar.

On je istakao da je policija pokalaza da dobro radi svoj posao, da može da istraži svako krivično djelo i dođe do onih koji uznemiravaju društvo i čine krivična djela.

„Veioma nam je važno da građani vide da su sigurni, bezbedni i da nađemo i nalogodavce krivičnih dela“, naglasio je Stefanović.

Napad na se desio u noći između 11. i 12. decembra kada je na Jovanovićevu kuću bačen molotovjev koktel. On i supruga su uspjeli da se izvuku ali su kuća, garaža i automobil u potpunosti izgorjeli.