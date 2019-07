Stefanović: Vučić prisluškivan 13 godina

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Aleksandar Vučić u kontinuitetu bio prisluškivan od 1995. do 2000. godine, zatim ponovo od 2000. do 2003. i, posebno, na, kako kaže, perfidan način - od 2007. do 2012. godine, i to bez ikakvog naloga suda ili bilo kakve naredbe i mjere zasnovane na zakonu, a nekada i po nalogu suda.

Stefanović je istakao da nikada, poslije godina prisluškivanja i praćenja komunikacije Aleksandra Vučića, ni protiv jednog lica nije pokrenut nijedan postupak, niti podignuta krivična prijava, što govori da je praćen neko samo zato što je politički protivnik.

Stefanović je novinarima rekao da je Vučić od 2007. do 2012. godine prisluškivan kroz obuhvat više lica koja su ostvarivala komunikaciju sa njim, a koja su, kaže, bila označena kao "ekstremisti".

Među tim osobama su bili Goran Vesić i Vladimir Ðukanović, rekao je Stefanović i dodao da imena ostalih ne može da objelodani, zbog zaštite privatnosti.

Oni su, pojašnjava, bili prisluškivani i primjenjivane su mjere nadzora njihov elektronske komunikacije, naročito da bi se pratila komunikacija sa Vučićem.

Istakao je da su Vesić i Ðukanović samo primjer, jer je iz Vučićevog okruženja bilo izabrano oko 10-12 ljudi, čija je komunikacija sa Vučićem praćena.

"I, ako nakon toga nemate bilo šta čime biste potrekpili praćenje, vidite da nije bio cilj otrkivanje krivičnih dela, već da bi se pratio rad nekoga za koga smatrate da je politički protivnik", istakao je Stefanović.

Slično je, kaže, bilo i sa Tomislavom Nikolićem.