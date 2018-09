Stefanović: Vučića niko neće uhapsiti

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je večeras da su sve međunarodne institucije upozorene i znaju da će predsjednik Srbije doći na KiM, ali i da naše službe neće "sjediti skrštenih ruku", te da može da garantuje da se "tamo neće pojaviti niko ko će moći da hapsi Aleksandra Vučića".

"To slobodno mogu odmah da zaborave", poručio je ministar.

On je gostujući na javnom servisu, a nakon obraćanja predsjednika Vučića javnosti, izjavio da je bezbjednosna situacija na KiM složena, ali i da su sve međunarodne institucije upoznate sa posjetom predsjednika Vučića Kosovu i poručio da su one dužne da obezbijede da sve protekne u najboljem redu.

Ministar je pomenuo i da se na teritoriji KiM oseća aktivnost raznih bezbjednosnih faktora, da su to pored Kfora i obavještajne strukture pojedinih drzava, ali i Kosovske policije, koja se, kaže, kreće na određenim lokacijama.

Ministar je objasnio da je sve prethodnih dana obilježeno prijetnjama predsjedniku Srbije u smislu da bi na KiM neko mogao da pokuša njegovo hapšenje ili, kaže, da mu se nešto dogodi tokom posjete.

"To sve čini ovu posetu veoma složenom, jako teškom da se organizuje i da možete da kažete da apsolutno možete garantovati potpunu bezbednost tokom cele posete".

Navodeći da Srbija ima dobre ekonomske rezultate, Stefanović je poručio da ono što fali jeste upravo rješavanje teške i složene situacije na KiM, kako bismo bili "još snažnija i ozbiljnija evropska drzava".

Ne želeći da obrazlaže šta će državni organi uraditi po pitanju bezbjednosti predsjednika, Stefanović je naglasio da garantuje da se na KiM neće pojaviti niko ko će moći da hapsi predsjednika Srbije.

"Neću da govorim javno šta ćemo mi da radimo, nećemo sedeti skrštenih ruku i ono što mogu da garantujem je da se neće tamo pojaviti niko ko će moći da hapsi Aleksandra Vučića. To slobodno mogu odmah da zaborave".

Stefanović je rekao da država želi da napravi dogovor sa Albancima i ocijenio da političari na KiM ne razmišljaju ozbiljno o sudbini ljudi koji žive na Kosovu.

"Postoji jedno ozbiljno razočarenje, na žalost, delovanjem, neaktivnošću Evropske unije. To je ono što mene zabrinjava. To šta će da kažu Ljimaj, Tači, Haradinaj, da li zvuče ovako ili onako, to ne iznenađuje. Niko od nas nije očekivao da će oni imati drugačiji stav", rekao je Stefanović.

Dodao je da se radi o ljudima koji su do juče bili u "šinjelu terorističkih organizacija" i odatle postali političari koji se sad tobože bore za nešto.

"Ali šta je sa Evropom...Kako je moguće da Evropa ne shvata da Aleksandar Vučić pruža mogućnost da se napravi istorijski dogovor", upitao je.

Kako je rekao, predsjednik Srbije ne ide na KiM da drži ratnohuškački govor, već da govori šta je za Srbiju dobro, šta može da se uradi i šta je to što ljudima može da obezbijedi budućnost.

On je rekao da je nesporno da različite stranke i različiti pojedinci u prištinskoj vlasti imaju svoje mentore u stranim ambasadama koji im diktiraju saopštenja, a nekada, primjećuje, i pravce delovanja.

Ministar napominje da je interes Srba, kako na sjeveru tako i na jugu KiM, da su im institucije Srbije bliže i napominje da "nama ne trebaju više sukobi, mi hoćemo da kažemo Albancima da im nismo neprijatelji".

Stefanović je rekao i da on neće biti u delegaciji s predsednikom tokom KiM, te da će posetu Vučića pratiti iz Beograda.