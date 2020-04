Stefanović: Zaraženo oko 180 pripadnika MUP-a

BEOGRAD - U Srbiji je virusom korona zaraženo oko 180 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), a njih četiri su preminula, izjavio je danas resorni ministar Nebojša Stefanović.

Stefanović je rekao da je to posljedica teškog posla koji policajci obavljaju tokom epidemije virusa korona.

On je za Radio "Beograd" naveo i da su policajci, uz redovne aktivnosti, uključeni u kontrole na punktovima i samoizolacije građana, ali i da kao volonteri pomažu penzionerima i drugim građanima.

Stefanović je rekao da su oni pripadnci MUP-a koji obavljaju zadatke izloženiji riziku od virusa korona i da se strogo vodi računa o njihovom zdravlju.

On je naglasio da je policija potpuno spremna za regulisanje do sada najduže zabrane kretanja u Srbiji, od sutra u 17.00 časova do utorka, 21. aprila, u 5.00 časova.

"Trudimo se da svi koji nisu u smeni i nemaju drugih zadataka budu uključeni u kontrolu policijskog časa", rekao je Stefanović.

Stefanović je zahvalio građanima koji su u potpunosti poštovali mjere, te naglasio da zahvaljujući njihovoj ozbiljnosti Srbija ima šansu da bude među zemljama koje su se najbolje izborile sa pandemijom.