Stigao drugi kontigent BCG vakcina koji ima dobar imunološki podsticaj

BEOGRAD - Pedijatar Saša Milićević izjavio je danas za Tanjug da, čim je primjećen manji imunološki efekat kod BCG vakcine, odmah je došao novi kontigent tih vakcina koje imaju dobar imunološki podsticaj za organizam jednog malog djeteta koje će onda stvoriti dovoljnu odbranu protiv tuberkuloze.

"To roditelje plaši i potpuno ih razumem, ali koliko sam do sad video nema nikakvih štetnih efekata, te će deca biti pozvana da prime dovoljnu dozu, da zaista protiv tuberkuloze ostvare svoj dovoljan imunološki efekat", rekao je on povodom povlačenja iz upotrebe "Torlakove" BCG vakcine protiv tuberkuloze, a zbog sumnje u kvalitet i očekivani imunski odgovor.

Milićević je objasnio da nepotpuni imunski odgovor znači da ako dijete ne primi BSŽ vakcinu, biće manje zaštićeno od tuberkuloze i dijete koje poraste neće imati dovoljan imunološki odgovor.

Napominje da je vakcina bezbjedna i da nema štetnih efekata i dodaje da se daje djeci na rođenju, osim kod djece koja imaju teža oboljenja i kod koje se primanje te vakcine odlaže.