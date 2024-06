Stigao prvi toplotni val

​BEOGRAD - Prvi toplotni talas zahvatio je ove godine Srbiju, ali tokom njega neće u svim predijelima Srbije biti potpuno stabilno. Narednih dana očekuje se i natprosječno toplo vrijeme.

Pred Srbijom je sunčan i veoma topao dan.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 33°C.

Tokom vikenda će biti tropski toplo vrijeme. Očekuje se sunčano. U subotu poslije podne na jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predijelima.

Kasnije tokom noći lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće i na sjeveru Vojvodine.

Biće uslova i za grmljavinske oluje.

U nedjelju se pljuskovi sa grmljavinom ujutro očekuju na sjeveru Vojvodine, a potom ponovo u noći ka ponedjeljku.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 32 do 36°C, u Beogradu do 35°C.

Početkom naredne nedjelje prijatno vrijeme

U prvoj polovini sljedeće sedmice biće malo ugodnije, naročito u utorak i u srijedu, dok će u sjevernoj polovini zemlje biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uz mogućnost nepogoda.

Utorak i srijeda donijeće temperature ispod 30°C.

U drugoj polovini sljedeće sedmice ponovo sunčano i tropski toplo, uz temperature iznad 30°C.

Narednih dana vedro nebo donijeće i vrlo visoke vrijednosti UV zračenja, pa se preporučuje oprez i da se bez adekvatne zaštite ne izlažete direktno suncu.

Ovih dana biće i relativno sparno.

Inače, narednih dana u Beogradu i u urbanim sredinama Vojvodine očekuju se tropske noći, pa se minimalna temperatura tokom noći neće spuštati ispod 20°C.

U narednom periodu maksimalne temperature u Srbiji biće i za pet do 10 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine.

Naglo raste nivo dviju većih rijeka

Prema podacima RHMZ-a, na dijelu toku Dunava od Bezdana do Bogojeva i Novog Sada očekuje se narednih dana nagli rast Dunava i to za metar i po, pri čemu će Dunav prevazići granice redovne odbrane od poplava i to za pola metra do metar. To znači da se očekuju plavljenja na nebranjenom dijelu rijeke, pa će pod vodom biti uglavnom vikend naselja, ali ne i urbana naselja i gradovi.

Znatno manji rast Dunava očekuje se nizvodno od Novog Sada, pa se nizvodno od Zemuna ne očekuje prevaziliženje redovne odbrane od poplava.

Dakle, u Srbiji najveći rast Dunava očekuje se u gornjem toku, odnosno u Vojvodini i to na potezu od Bezdana do Novog Sada.

Loša vijest je da će se obilne padavine i dalje nastaviti u slivu Dunava u centralnoj Evropi, a dobra vijest je da je pred Srbijom toplotni talas i da neće biti obilnijih padavina.

Srećom, Dunav trenutno ima srednje i niže vodostaje, tako da će za sada biti spreman da prihvati ogromne količine vode iz centralne Evrope.

Sava ima srednji vodostaj i u njenom slivu neće biti obilnijih padavina u narednom periodu.

Kada je riječ o Velikoj Moravi i drugim rijekama u Srbiji, narednih dana očekuje se niži vodostaj, uz stagnaciju ili pad.

Još jedna rijeka biće u porastu u narednom periodu, a riječ je o Tisi, ali bez opasnosti od poplava.

Dakle, u narednom periodu slijedi nagli porast Dunava, uz prevazilaženje redovne granice redovne odbrane od poplava na toku od Bezdana do Novog Sada.

U ovom slučaju, poplavni talas stiže do Srbije ne zbog obilnih padavina u zemlji i regionu, već zbog veoma obilnih padavina i poplava u gornjem toku, odnosno na jugu Njemačke, prenosi "b92".

