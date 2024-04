Stiže ljetni afrički talas, pogledajte gdje će temperature ići do 30 stepeni

Srbiju je tokom vikenda i juče zahvatilo pravo ljetnje vrijeme, uz temperature i do 32°C. Osim veoma tople vazdušne mase, u sklopu južnog strujanja do našeg područja stigle su i ogromne količine pijeska i prašine i iz Sahare, pa je atmosfera bila zamućena.

Snažan jugozapadni vjetar bio je veoma suv i vruć, fenskog efekta, a na nekoliko lokacija izbili su i šumski požari.

Tokom prethodne noći preko našeg područja sa zapada je uslijedio prodor hladnog fronta, uz kišu i pljuskove, ali i uu veoma jak zapadni i severozapadni vetar i drastičan pad temperature vazduha, pa je danas bilo hladnije za 10 do 15 stepeni, a snažno sjeverozapadno strujanje pročistilo je i atmosferu od peska i zagađenja.

Pred nama je mirna, vedra i prohladna noć.

U srijedu ujutro očekuje se vedro, u dolinama i kotlinama sa maglom. Prije podne očekuje se umjereno, a posle podne potpuno naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni vetar, u Bačkoj i u Sremu povremeno jak.

Jutarnja temperatura od 2°C na jugu do 8°C na sjeveru Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna biće od 18 do 22°C, u Beogradu do 20°C.

U četvrtak se očekuju slične temperature vazduha, uz promenljivo oblačno vrijeme i pojačan sjeverozapadni vjetar.

Od petka nad Srbijom i našim područjem ponovo će ojačati snažan termički greben sa juga, odnosno sa sjevera Afrike preko Mediterana, pa će u sklopu njega stizati veoma topla vazdušna masa.

Očekuje se sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u petak biće od 20 do 25°C, a za vikend i preko 25°C, pri čemu će najtoplije biti u nedjelju i početkom sljedeće sedmice, uz tempetature do 30°C.

Sunčano, veoma toplo i stabilno vreme zadržalo bi se sve do sledeće srede, uz prave letnje temperature, uz vrijednosti od 25 do 30°C.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se zahlađenje i pad temperature vazduha za 10 stepeni, pa bi u periodu od 11-12. aprila do sredine mjeseca bilo promjenljivo oblačno i svježije, uz maksimalne tempeature od 15 do 20°C. Ipak, i pored tog zahlađenja, maksimalne temperature vazduha ostale bi oko prosječnih vrijednosti za ovo doba godine, prenosi Telegraf.

