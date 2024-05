Stiže nevrijeme u Srbiju

​BEOGRAD - Atmosfera nad Srbijom postaje sve nestabilnija i to je uvod u pogoršanje vremena koje je pred nama.

U ovom času nad istočnim i sjeveroistočnim predjelima Republike Srpske i iznad Semberije ima jačih pljuskova sa grmljavinom.

Ovi grmljavinski procesi vrlo brzo zahvatiće i Srbiju.

Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Podrinju, pa će se potom u jugozapadnoj visinskoj struji premještati dalje na sjeveroistok preko Mačve i Srema.

Pljuskova sa grmljavinom u nastavku poslijepodneva biće i u zapadnim predjelima Srbije.

Grmljavinske nestabilnosti biće sve izraženije kako dan bude odmicao.

Pred kraj dana širom Srbije biće vrlo nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa obilnijim pljuskovima i gradom, a na pojedinim lokacijama u kratkom vremenskom intervalu moglo bi da padne više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Najveća opasnost od jačih grmljavinskih procesa danas će postojati u zapadnim, jugozapadnim, sjevernim i centralnim predjelima Srbije, u Šumadiji, na području Podunavlja, Pomoravlja, Braničevskog okruga i u Vojvodini.

Od srijede do petka visinski ciklon iz Đenovskog zaliva premještaće se na jugoistok, ka dijelu Mediterana južno od Grčke.

On će usloviti i priliv svježije vazdušne mase.

U srijedu i u četvrtak u Srbiji će biti promjenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode, uz obilnije padavine.

Maksimalna temperatura biće u srijedu od 21 stepen do 25°C, u Beogradu do 23°C, a u četvrtak od 15 stepeni do 23°C, pri čemu će najtoplije biti u Vojvodini.

U petak se očekuje rijeđa pojava pljuskova sa grmljavinom.

Za vikend slijedi stabilizacija vremena i više sunca, pa će biti i nešto toplije.

U nedjelju će uslova za pljuskove sa grmljavinom biti na sjeverozapadu Bačke i na jugu Srbije.

Maksimalna tempetatura tokom vikenda biće od 20 stepeni do 25°C.

Dakle, pred nama je vrijeme u skladu sa kalendarom. Temperature će se kretati uglavnom oko prosječnih vrijednosti.

S obzirom na to da se od poslijepodneva pa u naredna dva dana očekuje pojava jačih grmljavinskih procesa, oni mogu biti potencijalno opasni. Ipak, nema mjesta panici, jer ovakve pojave uobičajene su u ovom dijelu godine.

Potrebno je samo prilagoditi se aktuelnim vremenskim prilikama i redovno pratiti upozorenja nadležnih državnih službi, prenosi "b92".

