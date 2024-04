Stiže promjena: Poznato kakvo nas vrijeme očekuje za Prvi maj

BEOGRAD - ​Tokom predstojećih praznika, region će zahvatiti jača promjena vremena. Nakon sunčanog i vrlo toplog prehodnog perioda, već će Prvi maj donijeti promjenu vremena, ali i postepeni pad temperature vazduha.

Republika Srpska / BiH

Prvi maj u toku prepodneva proteći će sunčan i topao. Već sredinom dana slijedi naoblačenje, pa se poslije podne i uveče očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i nepogodama. Maksimalna tempertatura biće od 20 do 25°C.

Od četvrtka biće dosta oblaka, a očekuje se i svježije, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje i obilnije pljuskove.

Temperatura će biti u postepenom padu.

Najhladniji dan biće petak, maksimalna temperatura biće ispod 20°C, na sjeveru Hercegovine i na zapadu Bosne od 10 do 15°C.

Za Vaskrs dosta sunca, a pljuskova će biti samo na sjeveru.

Maksimalna temperatura biće u većini predjela oko 20°C.

Promjenljivo vrijeme nastaviće se i tokom sljedeće sedmice, prenosi "Telegraf".

Crna Gora

Za Prvi maj prije podne biće pretežno sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti. Već poslije podne sa Jadrana slijedi naoblačenje, ponegdje i pojava kiše. U toku večeri i noći crnogorsko primorje, južne i centralne predjele zahvatiće jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Južni vjetar biće u pojačanju.

Jutarnja temperatura biće od 2 do 10°C, na jugu do 16°C, maksimalna dnevna od 17 do 23°C, na jugu do 28°C.

Od četvrtka se očekuje promjenljivo oblačno i svježije, a uz smjenu sunčanih i oblačnih intervala, povremeno se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Ponegdje se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode.

Maksimalna temperatura biće u padu i kretaće se uglavnom od 14 do 20°C, na jugu do 24°C.

Najhladnije biće u petak, uz maksimalne temperature od 8 do 16°C, na jugu od 18 do 22°C.

Za Vaskrs uglavnom suvo, na jugu i uz dosta sunčanih perioda. Biće i malo toplje.

Promjenljivo vrijeme nastaviće se i tokom sljedeće sedmice.

Inače, temperatura Jadranskog mora duž crnogorske obale biće tokom predstojećih praznika oko 17°C.

