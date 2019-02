Stoltenberg: Rusija nastoji da utiče da li će Balkan ući u NATO

BRISEL - Rusija pokušava da se umiješa i utiče na to da li će se balkanske države učlaniti u NATO, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u intervjuu za "Euronews".

On je to izjavio u danu kada je novoimenovana Republika Sjeverna Makedonija potpisala pakt koji će otvoriti put zemlji da se pridruži NATO.

"Rusija pokušava da se miješa u političke procese u suverenim nacijama. I mislim da je to pogrešno. NATO poštuje, mi smo poštovali odluke nezavisnih suverenih država bez obzira na to da li one žele ili ne da se pridruže NATO", naveo je on.

Kako je rekao, u Skoplju je većina u parlamentu i većina političkih stranaka pokazala da želi ulazak u NATO. S druge strane, Stoltenberg je ukazao na to da Srbija ne želi da postane dio Alijanse.

"Ali u Srbiji, na primjer, jasno su izjavili da ne žele da se pridruže NATO i mi to poštujemo. Dakle, Rusija treba da poštuje odluke suverenih država, čak i ako žele da se pridruže NATO, iako ona to ne želi", izjavio je generalni sekretar NATO.

Stoltenberg je takođe govorio o povlačenju Vašingtona i Moskve povlače iz Sporazuma o srednjim nuklearnim snagama (INF).

SAD su odlučile da se povuku iz INF jer, kako tvrde, Rusija krši taj sporazum. Sa Amerikom se po ovom pitanju slaže i NATO, kazao je on, prenosi Blic.

"Ne želimo novu trku u naoružanju i ono što ćemo uraditi jeste da pokušamo da ubijedimo Rusiju da se vrati poštovanju sporazuma. Biće šestomjesečni period dok se proces povlačenja ne završi i tokom tog perioda Rusija može da se vrati. Naši odgovori će se mjeriti, oni će biti odbrambeni i mi ćemo ispitati ne samo vojne posljedice, već i kako možemo da preduzmemo nove inicijative za kontrolu naoružanja. Ali moramo osigurati da NATO u svijetu bez INF i sa više ruskih raketa bude u stanju da pruži odvraćanje i odbranu", rekao je Stoltenberg.