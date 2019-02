Stoltenberg: Srbija jasno rekla da ne želi u NATO, poštujemo odluku

BRISEL - Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da veoma cijeni saradnju sa Srbijom i da poštuje njenu odluku da bude suverena i neutralna.

On je pozvao i sve ostale zemlje da, po ugledu na NATO, poštuju odluke država o pristupanju ili ostajanju izvan saveza kao što je Sjevernoatlantska alijansa.

"Srbija jasno stavila do znaja da ne ide ka članstvu u NATO. Srbija želi da bude neutralna zemlja i mi to poštujemo. Istovremeno imamo veoma dobre partnerske odnose sa zemljama van NATO kao što su Finska i Švedska, a to je slučaj i sa Srbijom", kaže Stoltenberg.

Odgovarajući na pitanje medija da li će "po ugledu" na Sjevernu Makedoniju "doživjeti" da vide i Srbiju među članicama NATO odgovorio da je osnovno "ono što Srbija želi".

"Proširenje NATO je donelo veliki uspjeh i pomoglo nam da ojačamo demokratiju i stvorimo uslove za napredak i slobodu širom Evrope. Sve je bazirano na osnovnom principu da svaka nacija ima pravo da odlučuje o svom putu", poručio je Stoltenberg.

Generalni sekretar NATO kaže da Alijansa poštuje kada jedna suverena nacija odluči da želi da uđe u NATO. On je podsjetio da se od Hladnog rata do danas Alijansi priključilo 16 zemlja, što sa Severnom Makedonijom čini ukupno 30 zemalja članica.

Carine vode dijalog u pogrešnom smjeru

Carine na robu iz Srbije i BiH, koje su uvele vlasti Kosova, vode dijalog Prištine i Beograda u pogrešnom smjeru, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

On je tokom sastanka ministara odbrane zemalja članica Alijanse u Briselu podsjetio da su se SAD "veoma jasno" usprotivile odluci Prištine o uvođenju stoodstotnih carinskih stopa na robu iz centralne Srbije i BiH.

"Zato smo odlučili da ponovo razmotrimo naš nivo saradnje sa Prištinom", naglasio je Stoltenberg.

Stoltenberg je ponovio da je odluka o transformisanju kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova "preuranjena" i da predstavlja još jednu prepreku dijalogu Beograda i Prištine, prenio je portal "Evropski zapadni Balkan", pozivajući se na kosovske medije.

Generalni sekretar Sjeveroatlantskog saveza dodao je da će se misija KFOR-a na Kosovu i Metohiji nastaviti, u skladu sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN, te da je NATO "tu da pruži bezbjedno okruženje svim ljudima na Kosovu i Metohiji i da na tome upravo radi".