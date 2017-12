Stoltenberg: Srbija suverena, poštujemo to što ne želi u NATO

BRISEL - Srbija je nezavisna, suverena zemlja i poštujemo njen stav da ne želi članstvo u NATO i to nam nije prepreka za jačanje saradnje, poručio je danas u Briselu generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

"Ne razgovaramo o članstvu Srbije u NATO. Srbija je jasno stavila do znanja da to ne želi i NATO to poštuje", rekao je prvi čovjek NATO novinarima u sjedištu Sjevernoatlantskog saveza.

Kako je rekao, Srbija je odlučila da bude neutralna i teži ka članstvu u EU i NATO to poštuje i podržava njen napredak na tom putu.

"Srbija je nezavisna,suverena država. Srbija ne želi u NATO. Ali za nas je potpuno normalno da imamo dobru saradnju i sa nekom zemljom iako ne želi u NATO", rekao je on, podsjetivši na saradnju sa Finskom, Švedskom ili Austrijom.

On je podsjetio da se više puta sastao sa Aleksandrom Vučićem, i u vrijeme kada je bio premijer i sada kada je na funkciji predsjednika države.

"Nastavićemo da jačamo saradnju", rekao je Stoltenberg.

Na pitanje srpskih novinara u vezi sa ruskim humanitarnim centrom, on je ponovio da je Srbija suverena zemlja.

"Srbija ima vojne vježbe sa Rusijom ali i sa nama. Poštujemo njene suverene odluke", zaključio je šef NATO.

On se obratio novinarima uoči dvodnevnog sastanka šefova diplomatija država članica na kojem će u fokusu pažnje, kako je najavio, biti jačanje saradnje NATO i EU, situacija oko Sjeverne Koreje, borba protiv terorizma.