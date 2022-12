Stoltenberg komentarisao tenzije na KiM: "Naše snage su spremne"

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, komentarišući tenzije na KiM, poslao jasnu poruku objema stranama.

Naime, on je za francusku TV stanicu "Frans 24", odgovarajući na pitanje koliko je zabrinut zbog posljednjih događaja na KiM, odgovorio da je njegova poruka objema stranama da se uzdrže od izjava koje doprinose eskalaciji sukoba i poteza, i da pomognu da se tenzije spuste.

"NATO je veoma fokusiran na pitanje Kosova, kao i Zapadnog Balkana. Imamo dugu istoriju, pomogli smo da se okončaju dva etnička rata, najprije u BiH, a kasnije i na Kosovu. Naše snage su još uvijek tamo prisutne kroz NATO snage, odnosno Kfor koji broji skoro 4.000 pripadnika i koji je ključni faktor u stabilizaciji regiona i stuacije", rekao je generalni sekretar NATO, prenosi B92.

A zatim je poslao još jasniju poruku:

"Naše snage su spremne, sposobne i 'budne'. Prate situaciju veoma pažljivo. NATO snage i EU tijesno sarađuju i moja po ruka svim stranama je da se uzdrže od retorike koja doprinosi eskalaciji sukoba i da pomognu da se spuste tenzije".

NATO SG Jens #Stoltenberg @FRANCE24 on #Kosovo tensions: "My message to all parties concerned is: 'refrain from escalatory rhetoric and actions and help reduce tensions' Our forces there are ready, vigilant. NATO and the EU are working closely together." https://t.co/1p0tvd5aEG pic.twitter.com/K2VMJTWV7Z