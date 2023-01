Stomatologu nije platila 4.800 evra, pa se dala u bijeg u Beč

DUBROVNIK – Policija u Dubrovniku uhapsila je Austrijanku na dubrovačkom aerodromu jer je u jednoj stomatološkoj klinici napravila račun od 4.800 evra koji nije platila.

Kako navode iz policije ova žena (44) osumnjičena je za krivično djelo prevara.

"Istragom je utvrđeno kako je osumnjičena od 15. do 17. novembra prošle godine u privatnoj dentalnoj ustanovi izvršila ugradnju šest dentalnih implantanata i nadogradnju koštanih defekata. Trošak navedenih zahvata je iznosio 4.800 evra i ona se obvezala da će ih platiti do 23. novembra prošle godine što do danas nije učinila", navode iz policije.

Dodaju da je osumnjičena, po raspisanoj potjernici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, uhapšena juče u prijepodnevnim satima na dubrovačkom aerodromu prilikom namjere putovanja za Zagreb i dalje u Beč.