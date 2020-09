Štrahe: Važno dići glas protiv nepravde kao što je učinjena na Kosovu

BEOGRAD - Bivši austrijski vicekancelar Hajnc Kristijan Štrahe izjavio je da u ratu, a tako i na tlu bivše Jugoslavije, ne može nikada postojati samo jedan krivac i poručio da je važno dizati glas tamo gdje se događa nepravda kao na Kosmetu.

"Ali, živimo u društvu u kojem treba strahovati kada iskazujete svoje mišljenje", rekao je Štrahe, koji je kao lider liste "Tim HC Štrahe" razgovarao sa Srbima koji žive u Beču u okviru predizborne kampanje pred izbore zakazane za 11. oktobar.

On je ocijenio da bi sjever Kosova trebalo da pripadne Srbima i naglasio da mu je jako krivo što međunarodna zajednica ne uzima u obzir i interese Srba, prenosi Tanjug.

Na pitanje šta misli o davanju statusa manjine srpskoj zajednici u Austriji, Štrahe je naglasio da se uvijek borio da Srpska pravoslavna crkva (SPC) bude priznata crkva u Austriji, ali da ne smatra da treba proširivati broj nacionalnih manjina.

"Etničke zajednice nisu manjine već migranti. Status manjine su dobili oni narodi koji su bili dio monarhije. Ako otvorimo to pitanje to će značiti da jednog dana moramo dati status manjine i turskoj zajednici, a to ne želimo, jer bi to izazvalo probleme", objasnio je on.

Štrahe, koji je u maju prošle godine podnio ostavku na sve političke funkcije, rekao je da je odlučio da se vrati u politiku pošto je vidio da mnogo toga ide u pogrešnom smjeru.

On je ukazao da na listi kandidata ima visokopozicionirane Srbe, kao što je Zoran Kovačević, ali i Austrijance drugog porijekla.