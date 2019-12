Štrajk u Novom Sadu, radnici pošte traže povećanje plata

​NOVI SAD - U Novom Sadu od jutros ne rade poštanski šalteri, niti poštari raznose poštu u znak protesta radi neispunjenja njihovih zahtjeva o povećanju plate, o čemu je poštanski Sindikat još u martu pregovarao sa Vladom Srbije.

Iz poštanskog Sindikata su naveli da plate poštara u Novom Sadu iznose od 32.000 do 36.000 dinara /od oko 272 do oko 306 evra/ i to sa svim dodacima, dok plate direktora, njihovih zamjenika i raznih savjetnika dostižu iznose od 200.000 do 300.000 dinara /oko 1.700 do oko 2.550 evra/.

Poštari u Srbiji, pa tako i u Novom Sadu, traže od Vlade Srbije realniju povišicu plate, ali da plate istovremeno budu smanjene direktorima, te njihovim zamjenicima i savjetnicima.

Oni smatraju da plate poštanskih radnika u odnosu na plate rukovodilaca moraju biti jedan prema tri ili 3,5, a ne jedan prema pet i jedan prema sedam, kao što je trenutno slučaj.

Radna jedinica "Pošte Srbije" u novosadskom Novom naselju jutros je bila otvorena, ali nikog nije bilo na šalterima - jedan momak dočekivao je građane na vratima i saopštavao im da "Pošta" danas ne radi zbog štrajka, te da ne zna kada će ponovo početi sa radom.

Poštari u tom naselju, kao i naselju Veternik, nisu jutros raznosili pisma i druge poštanske pošiljke, a kako javljaju lokalni mediji, isto je i u drugim poštama u Novom Sadu.

Radnici preduzeća "Pošta Srbije" u Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi i Lazarevcu stupili su juče u štrajk.

Poslije jučerašnjeg protesta poštanskih radnika ispred Glavnog poštanskog centra Beograd, štrajk se proširio širom glavnog grada Srbije, pa osim u Beogradu i Novom Sadu, pošte jutros nisu radile ni u Zrenjaninu, Kikindi i Lazarevcu.