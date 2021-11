Strani turisti u Hrvatskoj pošteđeni kazni za prenošenje virusa korona

DUBROVNIK - Strani turisti u Hrvatskoj pošteđeni su kazni sa prenošenje virusa korona - a portali kao primjer navode slučaj španskih turista u Dubrovniku.

Pet španskih turista je 19. jula u poliklinici na dubrovačkom aerodromu testirano brzim antigenskim testom i svi su bili pozitivni.

Zbog toga im je određena mjera izolacije i liječenja na adresi boravišta u Dubrovniku, i to od 20. do 29. jula. Međutim, oni to nisu ispoštovali nego su šetali gradom i išli u kupovinu.

Zato su privedeni uz krivičnu prijavu u Opštinsko državno tužilaštvo u Dubrovniku. Oni su optuženi da su druge osobe doveli u opasnost od širenja i prenošenja zarazne bolesti.

Predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv španskih turista zbog opasnosti od bijega. Ali, sudija je odbio taj prijedlog, a žalba tužilaštva je odbijena.

Hrvatski Krivični zakon za krivično djelo širenja i prenošenja zarane bolesti predviđa kaznu zatvora do dvije godine, objavljuje portal "Dnevnik".

Hrvatski portali prenose i optužbe na račun nadležnih organa koji izlaze sa dnevnim podacima o srazmjerno malom broju oboljelih od kovida u Hrvatskoj, mada se taj broj svuda u svijetu povećava.

Kao razlog navodi se turistička sezona i nastojanje da što više turista dođe u Hrvatsku.