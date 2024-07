Strava na Jadranu: Vjerenik se šalio da će ostaviti djevojku pa joj odsjekao nogu

Djevojka (23) bori se za život u zadarskoj bolnici, nakon što je skočila u more, a njen zaručnik htio se u šali udaljiti gliserom i naletio je na nju.

Prijatelji, brodica, more... Trebala je to biti dobra zabava kraj ostrvceta Arta Mala u moru kraj Murtera, ali sve se pretvorilo u pravu dramu u kojoj je teško povrijeđena djevojka.

Ona se u utorak Vodicama s prijateljima i zaručnikom ukrcala u gliser. Trebala je to biti, neslužbeno saznaje portal 24 sata, proslava nedavnih zaruka.

Plovili su iz Šibensko-kninske županije u Zadarsku i na samoj granici tih županija, kraj nenaseljenog ostrvceta, djevojka je u šali skočila u more.

Bilo je oko 17 sati. Zaručnik koji je, neslužbeno saznaje pomenuti portal, upravljao brodom nastavio je šalu i rekao joj da će je ostaviti.

Dao je gas, a onda je šali došao kraj. Propelerom je zakačio djevojku koja je plivala i presjekao joj nogu iznad koljena. Uspjeli su se nekako sabrati, ukrcati povrijeđenu djevojku i pojuriti u Pakoštane.

Tamo su ih na rivi dočekali Hitna pomoć i brojni ljudi koji su priskočili u pomoć.

"Koliko sam čuo, oni su s glisera odmah zvali Hitnu i ona ih je dočekala na rivi. Ljudi su se okupili, kad se nešto događa, nastoje i pomoći. Kad je gliser došao u kraj, imao sam što vidjeti. Curi nije bilo dijela noge, krvi je bilo posvuda. Ne znam je li bila pri svijesti, znam samo da je bilo strašno vidjeti. Priskočio sam u pomoć, nisam ni razmišljao. Djevojku je dovezla ista ekipa s kojom je bila na moru. Mislim da im je trebalo desetak minuta do Pakoštana. Sve je išlo brzo, nadam se samo da će joj se uspjeti izboriti za život. Eto kako nepromišljenost može biti tragedija. Nitko se ovome nije nadao", rekao je potreseni Pakoštanac koji je želio ostati anoniman.

Djevojku je preuzela biogradska Hitna medicinska pomoć, a odvezli su je u Opću bolnicu Zadar.

"Djevojka je izgubila puno krvi. Ima tešku ozljedu noge. U roku 15 minuta od primitka djevojka je bila na operaciji. Ujutro je bila stabilno, no oko podneva je opet operirana. Kako je riječ o hemoragijskom šoku, djevojka se nalazi na Jedinici intenzivnog liječenja. Mlada je, svega 23 godine, no pred njom je borba za život. U njenom slučaju, najbitnija su prva 24 sata, a onda slijede dani pa mogući oporavak koji će sigurno dugo trajati. Imamo iskustva s ovakvim ozljedama, no kad vam se isprazne krvne žile... Jednostavno, pred ozlijeđenom je teška borba. Za sada se ni ne pomišlja o transportu u Zagreb", rekao je Nediljko Jović, zamjenik direktora zadarske bolnice.

"U šoku sam. Vidjelo se odmah da je jako loše. Nije imala dijela noge. To smo vidjeli odmah kad su došli s njom u gliseru. Ne vidi civil takve nesreće puno puta u životu", zaključio je Pakoštanac koji je priskočio u pomoć.

Zbog nezgode se prvobitno oglasila šibensko-kninska policija, koja je i potvrdila nezgodu u utorak naveče.

Međutim, kriminalističko istraživanje, kako se incident dogodio na samoj granici, vodi zadarska policija.

"U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja, kao i činjenica koje su prethodile ovom događaju", kratko su se osvrnuli.

