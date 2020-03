Štrbac: Kapetan Dragan trebalo bi da izađe iz zatvora 28. marta

BEOGRAD - Dragan Vasiljković zvani Kapetan Dragan trebalo bi da izađe iz hrvatskog zatvora 28. marta, pošto mu tada ističe svih 13,5 godina kazne, na koju je osuđen u Hrvatskoj zbog navodnih ratnih zločina tokom rata, rekao je Srni direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac.

"U subotu, 28. marta, ističe mu kazna i tog dana će izaći... Kapetan Dragan je državljanin i Australije i Srbije, a po mojim saznanjima, on je odlučio da dođe u Srbiju. Biće mu organizovan prevoz. Jedino je moguće da to poremeti, pošto se primiče taj datum, situacija sa virusom korona", rekao je Štrbac.

On je dodao da ne može da kaže ko će Vasiljkoviću organizovati prevoz, ali je naveo da će biti organizovano preuzet nakon izlaska iz zatvora.

"U onom momentu kada ga puste iz zatvora, gdje je izdržavo svih 13,5 godina, čim se zatvori zatvorska kapija za njim, on je slobodan čovjek", rekao je Štrbac, navodeći da hrvatska policija nije dužna da ga dopremi do granice, jedino ako ima progon iz zemlje, a nema.

Prema njegovim riječima, problemi nastaju zato što Kapetan Dragan nema dokumenta, pošto su mu istekla i australijska i srpska, jer je dvojni državljanin.

"Nisam siguran da mu ambasade i konzulati Australije i Srbije nisu radili nova dokumenta, pretpostavljam da jesu, jer je bilo priče da će mu to srediti", rekao je Štrbac.

Prema dosadašnjoj praksi, ukoliko bi Vasiljković htio da ide u Australiju, odakle su ga izručili, onda bi ga Hrvati ispratili na avion i on bi se vratio u Australiju, ali pošto je odlučio da ide u Srbiju preuzeće ga neko odmah po izlasku iz zatvora i dovesti u Srbiju.

"Ja sada nemam ovlašćenja da to kažem. Zašto služe ambasade i konzulati u drugim državama, služe da brinu o svojim građanima...On ima dvostruko državljanstvo i Srbije i Australije. Recimo da jedna od tih ambasada će mu, prema mojim saznanjima, i obezbijediti prevoz", rekao je Štrbac.

Govoreći o mogućnosti da ga Hrvatska opet na neki način zadrži, Štrbac je rekao da su protiv Kapetana Dragan vodili nekoliko disciplinskih postupaka zbog ponašanja u zatvoru, ali nisu ga sudili, tako da on nema neku presudu i nije optužen, pa bi morao biti pušten.

"Mogli bi oni za ovo kratko vrijeme otvoriti neku istragu protiv njega za neko krivično djelo, ali pošto je izručen iz Australije, kao australijski državljanin, u aktu o izručenju piše da mu ne smiju proširivati optužbe, nego suditi samo za ono zbog čega je odobreno izručenje, odnosno za ovo za šta su mu i sudili", rekao je Štrbac.

On je podsjetio da je Kapetan Dragan osuđen da je u Glini prilikom napada koji je navodno organizovao na policijsku stanicu u tom mjestu 1991. godine, stradao jedan Hrvat i jedan njemački novinar i da su u Kninskoj tvrđavi ljudi pod njegovom komandom maltretirali hrvatske zarobljene vojnike, a da je Vasiljković jednog ošamario.

Poredeći slučaj Kapetana Dragana, koji je odslužio cijelu kaznu, i hrvatskog oficira Tomislava Merčepa, koji takođe ovih dana treba da izađe iz zatvora nakon dvije trećine odslužene sedmogodišnje kazne za nesprečavanje ubistva više od 40 srpskih civila, Štrbac je naglasio da je riječ o dvostrukim standardima hrvatskog pravosuđa.

Navodeći da je i kod jednog i drugog riječ o komandnoj odgovornosti, on je podsjetio da je Merčep optužen za smrt više od 40 i maltretiranje oko 56 Srba koje je vršeno pod njegovom komandom ili uz njegovu saglasnost.

"Kapetan Dragan je proglašen krivim, ne da je nekog ubio, nego da je kriv jer je pod njegovom komandom došlo do pogibije u jednoj vojnoj akciji u Glini 1991. godine jednog njemačkog novinara i domaćeg Hrvata, te za maltretiranje nekoliko hrvatskih vojnika i civila na Kninskoj tvrđavi", naveo je Štrbac.

On je podsjetio da je Kapetan Dragan dva puta tražio uslovni otpust nakon izdržane dvije trećine kazne, ali je oba puta odbijen uz obrazloženje da ne poštuje zatvorska pravila i da se ne kaje.

"Kapetanu Draganu 28. marta ističe svih 13,5 godina, ni dana ranije ga neće pustiti", rekao je Štrbac.

On je napomenuo da je Merčep, dok je bio u zatvoru, boravio u banjama Toplice, iako je služio kaznu za najteži ratni zločin, ali je hrvatsko ministarstvo za boračku populaciju reklo da Merčep ima pravo na to.

"Bilo je priče da to što je u banjama neće mu uračunati u izvršenje kazne, ali je pitanje da li je to tako, ako se uzme u obzir to što ga puštaju ranije. Očito da nisu", rekao je Štrbac.

Štrbac je dodao da se na osnovu svega može reći da Hrvati imaju dvostruke standarde, jedne kad sude pripadnicima svoje vojske i naroda, a druge mnogo teže i gore kada sude pripadnicima srpske strane, Srbima.

On je napomenuo da se, prema zadnjem hrvatskom spisku od prije dvije godine, pred hrvatskim sudovima u aktivnom statusu /osuđenih, optuženih ili pod istragom/ nalazi 1.396 procesuiranih za ratne zločine, od kojih je, kako je "Veritas" utvrdio, samo tri odsto pripadnika hrvatske vojske, a ostalo su Srbi.