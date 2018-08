Štrbac: U "Oluji" poginulo 548 žena i Hrvati se time hvale

NOVI GRAD - Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac rekao je danas u Novom Gradu da je u vojno-policijskoj akciji hrvatskih snaga "Oluja" 1995. godine poginulo 548 žena, a više od četiri petine žrtava imalo je 60 godina.

Štrbac je naveo da je od ukupnog broja stradalih u toj akciji više od 60 odsto civila, "što govori koga su Hrvati pobijedili i čime se hvale ovih dana".

Prema njegovim riječima, "Veritas" je pripremio dokumentarni film o stradanju civila na cesti od Gline prema Dvoru gdje su Vojska Hrvatske i Peti korpus takozvane Armije BiH pobili oko 200 ljudi.

On je naveo da ovih dana mediji u regionu prenose netačnu izjavu hrvatskih generala kako su srpske civile, ustvari, pobili vojnici Republike Srpske Krajine tokom povlačenja tenkovima.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da su Srbi nakon 23 godine od "Oluje" nacionalna manjina u Hrvatskoj i da je riječ uglavnom o starijoj populaciji koja će biološki nestati.

"To nam mora biti opomena da moramo sve da uradimo da sačuvamo Republiku Srpsku kao garant našeg opstanka", rekao je Drljača.

Predsjednik Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske smatra da domaće i međunarodne institucije nisu uradile ništa u zaštiti prava ove populacije.

On je najavio da će uskoro članovi tog udruženja iz Srpske i Federacije BiH organizovati štrajk pred institucijama BiH, odnosno ministarstvima civilnih poslova, inostranih poslova i ljudskih prava i izbjeglica.

U Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu jutros je služen parastos povodom obilježavanja 23 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine tokom zločinačke akcije hrvatskih snaga "Oluja" 1995. godine.

Nakon parastosa, uz ulicu koja vodi od Hrama do mosta na rijeci Uni, na graničnom prelazu upaljene su svijeće, a sa mosta je spušteno cvijeće u Unu. U avgustu 1995. godine ovaj "most spasa" prešlo je 100.000 protjeranih Srba iz Republike Srpske Krajine, uglavnom sa područja Banije, Korduna i Like.

Zatim su delegacije položile vijence kod spomen-obilježja civilnim žrtvama u naselju Tunjica kod Novog Grada, gdje je Hrvatska vojska u septembru 1995. godine prešla ne teritoriju Republike Srpske i za dva dana ofanzive ubijeno je 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a, a ranjeno je 17 civila, tri vojnika i jedan pripadnik MUP-a.

U Hramu Svetog Save u Svodni služen je parastos a zatim su položeni vijenci kod spomen-krsta koji je 2012. godine podigao "Veritas" za šest civila stradalih u izbjegličkoj koloni koju je gađala hrvatska vojska.

Prema podacima Komesarijata za izbjeglice Srbije, u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" protjerano je 250.000 krajiških Srba, 1.856 je ubijeno, a 836 vodi se kao nestalo.

Akcija je počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom na područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Obilježavanje 23 godine od egzodusa organizuju Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas" i opština Novi Grad.