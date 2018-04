Štrbac: Ustaški pozdrav "za dom spremni" biće vraćen u Jasenovac

BEOGRAD - Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je da je najava Koordinacije jevrejskih opština i Saveza antifašista Hrvatske da ni ove godine neće učestvovati u državnoj komemoraciji žrtvama ustaškog koncentracionog logora Jasenovac očekivana i jedino moguća, s obzirom da je sve izvjesnije da će ustaški pozdrav "Za dom spremni" biti vraćen u Jasenovac.

Štrbac je podsjetio da je upravo tabla sa pozdravom "Za dom spremni" u Jasenovcu bila povod da premijer Hrvatske Andrej Plenković formira Komisiju za suočavanje sa prošloću koja je imala rok da do 1. marta ove godine izađe sa prijedlogom kako društvo da se suoči sa obilježjima totalitarističkih režima, pod kojim se smatraju fašizam, nacizam, ustaštvo i komunizam.

"Ono što je iznenadilo mnoge u regionu i šire, pa i u samoj Hrvatskoj, jeste da je na prvi pogled u te pozdrave svrstan za `Dom spremni`, ali je i odmah napravljen izuzetak - predloženo je da se taj pozdrav i znamenje mogu koristiti u `kontrolisanim uslovima`, a odnosi se na jedinice koje su koristile ta obilježja u `domovinskom ratu` devedesetih", rekao je Štrbac Srni.

On kaže da je odmah postalo jasno da će, kada se napravi izuzetak, to postati pravilo u hrvatskom društvu i da je već počelo da se primjenjuje.

"Nedavno je predsjedniku Srpskog nacionalnog vijeća (SNV) Miloradu Pupovcu došla pošiljka - paketić sa izmetom i porukom - pozdravom " `Za dom spremni`, a imali smo na društvenim mrežama djecu u ustaškim uniformama i tim natpisom", rekao je Štrbac.

On je dodao da je kao posljedica tog prijedloga koji su dali stručnjaci i hrvatski akademici realno očekivati da tabla sa natpisom bude vraćena na prostor jednog od najvećih stratišta u Drugom svjetskom ratu.

"Očekujem da bi se ta ploča HOS-a, koja je premještena iz Jasenovca u Novsku mogla vratiti pod istim tim obrazloženjem", rekao je Štrbac.

On je ukazao da su članovi Komisije izjednačili komunizam i zvijezdu petoktraku, dozvolivši da se i to znamenje kontrolisano koristi sa ustaštvom i ustaškim simbolima, te da je to izazvalo još veći haos u Hrvatskoj nego što je bilo prethodnih godina.

"Oni koji su išli u posebnoj koloni prošle godine to će uraditi i ove godine, jer nije se ništa desilo pozitivno u Hrvatskoj da bi sada antifašisti, Srbi i Jevreji pristupili koloni kojom idu predstavnici hrvatske države", rekao je Štrbac.

Komentarišući činjenicu da su zapadni mediji okvalifikovali hrvatskog predsjednika Kolindu Grabar Kitarović kao političara koji pripada ekstremnoj evropskoj desnici, Štrbac je rekao da to ne čudi sa obzirom na česte "gafove koje Kitarovićeva ima".

"Ona je odlazila sama i u Jasenovac, što nije primjereno predsjedniku države. Izjavljivala je da sa svojom djecom u autu sluša Tompsona, a najveći gaf je posjeta Južnoj Americi kada je rekla da su tamo `neki Hrvati, misleći na Antu Pavelića i ostale zločince, našli mjesto pod suncem i slobodu` što su osudili direktor jerusalimskog Centra `Simon Vizantal` Efraim Zurof i mnogi drugi", rekao je Štrbac.

On je rekao da nije ubijeđen da je Kitarovićeva "vaspitavana u ustaškom duhu", ali da iza nje kao predsjednika države koji hoće da osvoji drugi mandat stoji HDZ i da je potrebno obezbijediti podršku veterana kojim je Pavelić uzor, kao i Katoličke crkve u Hrvatskoj koja je veoma uticajna.

"Hrvatska je vjerski, a možda i nacionalno, najčistija država na svijetu...Oko 90 odsto je Hrvata, a nešto više i katolika", zaključio je Štrbac.