Štrbac o slučaju "Oluja": Očekujem potvrdu optužnice protiv hrvatskih oficira

Predsjednik Dokumentaciono informacionog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da očekuje da će Vanraspravno vijeće potvrditi optužnicu protiv četiri oficira hrvatske vojske koji se terete za ubistvo srpskih civila prilikom napada na izbjegličku kolonu u akciji "Oluja" 1995. godine i da će im se suditi u odsustvu.

Javnost je obaviještena da sud nije potvrdio optužnicu, a to mora da uradi prije nego što dođe do suđenja. Sud ju je vratio na doradu, ali zbog javnosti, moram reći zbog čega. Ovo je jedna od boljih optužnica koje sam do sad vidio po tome kako je obrazložena, sve je potkrepljeno sa personalnim i materijalnim dokazima, a vanraspravno vijeće je vratilo zato što je zahtjevalo da se u istrazi saslušaju i optuženi, što je nemoguće, jer Hrvatska neće da sarađuje – izjavio je Štrbac.

On je naveo da očekuje da će Vanraspravno vijeće potvrditi optužnicu i da će doći do suđenja u odsustvu.

Do sada je suđeno samo jednom pripadniku hrvatskih oružanih snaga za zločin nad Srbima izvršen 1991. godine, a suđenje se održalo nešto prije 2011, izjavio je predsjednik Veritasa za Tanjug.

– Mi smo naivno očekivali da će Hrvati procesuirati svoje oficire, pilote za zločine nad Srbima, a njima to nije padalo na pamet - naveo je on i dodao da je Hrvatska sve do 2012. godine osporavala čak i to da su avioni hrvatskih snaga prešli u vazdušni prostor BiH, a kamoli da su počinili zločine na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti.

On je izjavio da je pred srpskim sudom podignuta optužnica po komandnoj odgovornosti, a među optuženima su dva komandanta vazdušnih baza i dva komandanta eskadrila koji su po komandnoj liniji morali da odrede pravac dejstvovanja, što obezvređuje navode hrvatske strane da je bilo planirano da se unište oklopna vozila, a ne da se ubijaju civili.

Komentarišući ocjenu predsjednika Hrvatske da Srbija krši obaveze u procesu pridruživanja EU, Štrbac je izjavio da Hrvatska dugo traži da Srbija stavi van snage zakon o ratnim zločinima i da su odnosi između Srbije i Hrvatske ionako na veoma niskom nivou zadnjih godina, pogotovo od 2011. godine kada je susjedna zemlja donijela zakon o ništavnosti svih odluka pravosudnih organa počev od SFRJ do Republike Srbije.

U prvoj optužnici koju je sprsko Tužilaštva za ratne zločine podiglo za zločine počinjene u vojno policisjkoj akciji “Oluja” dogovorenoj na sastanku vojnog i političkog rukovodstva Hrvatske na Brionima 31. jula 1995. godine, navode se detalji odluke o akciji i njenom izvršenju za koje se ovom optužnicom terete četiri visoka oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva

Optužnica je podignuta protiv Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića.