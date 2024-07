Strože kazne za napad na ljekare u Srbiji tek od iduće godine

​BEOGRAD - Napad na advokate u Srbiji je krivično djelo, a sličan status uskoro bi trebalo da dobiju prosvjetni i zdravstveni radnici.

Prethodno mora da se mijenja Krivični zakonik. Tekst izmjene Krivičnog zakonika je završen, od septembra je planirano da počne javna rasprava, a krajem godine da bude usvojen u parlamentu.

Znači, tek od naredne godine, osim advokata, nastavnici i ljekari mogu očekivati rigoroznije kazne za one koji ih napadnu na radnom mjestu. Svjesni su zaposleni u prosvjeti i zdravstvu da to neće potpuno riješiti problem nasilja u učionicama i ordinacijama, ali očekuju da će biti smanjen.

Sve se češće može čuti kako su učenici ili njihovi roditelji napali nastavnika ili da je napadnut ljekar na radnom mjestu. Jedan od prvih prijedloga sindikata bio je da dobiju status službenog lica, ali se od toga ubrzo odustalo.

Kompromisno rješenje bilo je da napad na predavače u školi i bijele mantile u ordinacijama bude krivično djelo. Sindikati su zadovoljni i očekuju da nemile scene iz učionica i ordinacija više neće biti glavna tema u medijima.

"Neće ovo rešiti problem nasilja, ali će ga smanjiti. Do sada je bilo ako neko napadne lekara na dežurstvu on je mogao privatno da ga tuži. Kad bude izmenjen Krivični zakonik biće tužba po službenoj dužnosti. Ljudi će više voditi računa jer će zaprećena kazna biti od šest meseci do tri godine zatvora. Do sada su mogli da dobiju novčanu kaznu ili do godinu dana zatvora", kaže za Euronews Gorica Đokić, predsjednica Sindikata ljekara i farmaceuta Srbije.

Krajem januara Sindikat ljekara i farmaceuta uputio je Ministarstvu pravde, Ministarstvu zdravlja, Vladi Srbije, predsjedniku države i Narodnoj skupštini prijedlog za izmjenu Krivičnog zakonika, koji podrazumijeva veću zaštitu zaposlenih u zdravstvu.

"Ugrožavanje sigurnosti obuhvaćeno članom 138. stavom 1. KZ, koji sada štiti zdravstvene radnike, predviđa samo novčanu ili kaznu zatvora do jedne godine za počinioca, što ne smatramo dovoljnom zaštitom zdravstvenih radnika, niti adekvatnom", navedeno je u dopisu.

Kap koja je prelila čašu kod prosvjetnih radnika da i oni traže rigoroznije kazne bio je napad na profesora Tehničke škole u Bačkoj Palanci, koga je tokom časa napao bivši učenik i nanio mu teške tjelesne povrede.

Zaposleni u prosvjeti su 16. maja organizovali protest u Beogradu, sa samo jednim zahtjevom: izmjena Krivičnog zakonika i da se napad na nastavnika tretira kao krivično djelo po ugledu na advokate.

Ministarstvo pravde je uradilo novu verziju Krivičnog zakonika koja čeka usvajanje. U novoj verziji teksta navodi se da "ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, biće kažnjen zatvorom od tri mjeseca do tri godine".

Dodaje se da ako prilikom izvršenja djela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku tjelesnu povredu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili prijeti upotrebom oružja, biće kažnjen zatvorom od šest mjeseci do pet godina".

"Ako učinilac nanese tešku tjelesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice, biće kažnjen zatvorom od jedne do osam godina", navedeno je u predloženoj verziji teksta. Izmjene u Krivičnom zakoniku se uglavnom odnose na srednje škole, gdje su stariji maloljetnici i punoljetni đaci, ali ne i osnovce.

U osnovnim školama nasilje je regulisano prosvjetnim zakonima i pravilnicima. Pravilnik o ocjenjivanju kaže da se svaki napad maloljetnika na nastavnika smatra najtežim, trećim stepenom nasilja, koji podrazumijeva uključivanje policije i Centar za socijalni rad.

Ako roditelji napadnu nastavnika, to će biti krivično djelo.

Predstavnici sindikata tražili su da se u tekst izmjene Krivičnog zakonika unese i odredba koja se odnosi na imovinu nastavnika, kao što je definisano za advokate.

"Dobili smo objašnjenje da se pod oštećenjem imovine kod advokata smatraju kancelarije. Za nastavnike to bi bila učionica, a to je državno vlasništvo, tako da smo od toga odustali", rekao je nedavno Dobrivoje Marjanović iz Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije.

