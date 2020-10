Stručnjaci: Izmještanje institucija Hrvatske obezbijedilo bi veći nivo sigurnosti

ZAGREB - Jutrošnja pucnjava na zagrebačkom Markovom trgu, gdje su zgrade vlade, parlamenta i Ustavnog suda, otvorila je niz pitanja o bezbjednosti tih najviših državnih institucija. Stručnjaci za bezbjednost ocijenili su da bi bezbjednost državnih institucija mogla biti poboljšanja njihovim izmještanjem sa Markovog trga ili uspostavljanjem bezbjednosne zone oko vlade i parlamenta.

Stručnjak za bezbjednost Željko Cvrtila rekao je Hini da se jutrošnji incident na Markovom trgu mogao izbjeći sa drugačijim bezbjednosnim mjerama.

Bolji nivo bezbjednosti, prema njegovim riječima, teoretski bi se mogao postići izmještanjem političkih institucija sa Markovog trga na drugo mjesto ili izmještanjem poslovnih i stambenih prostora nesposredno uz vladu i sabor.

A najrealnije međurješenje bilo bi, kaže, proširešenje bezbjednosti oko zgrada parlamenta i vlade, pri čemu bi se kontrolisali i vozila i pješaci koji dolaze i prolaze pored tih objekata.

Na opasku da je riječ o istorijskom jezgru grada koji bi trebalo stalno da bude dostupan građanima, Cvrtila kaže da je bezbjednost institucija ipak na prvom mjestu.

"Vašington je itekako interesantan turistima i kad bi bio otvoren pristup do Bijele kuće tamo bi bili milioni turista, a ne znam zašto to njihova vlada ne napravi, vjerovatno zato jer je sigurnost institucija na prvom mjestu, a onda i sve što uz to ide", rekao je Cvrtila.

Njegov kolega Miroslav Tuđman smatra da se incident teško mogao izbjeći u slučaju da je u pozadini individualni slučaj ili psihički poremećeni pojedinac, a da je mogao da bude spriječen u slučaju da se radilo o organizovanom i terorističkom napadu.

I on smatra da bi izmještanje državnih institucija obezbijedilo veći nivo sigurnosti, ali smatra i da zbog jednog slučaja ne treba praviti paniku jer, kako tvrdi, Zagreb u poređenju sa drugim prestonicama u Evropskoj uniji spada među najsigurnije gradove.

Sindikat policije Hrvatske osudio je jutrošnji pokušaj ubistva policajca vatrenim ružjem i zatražio hitno podizanje nivou bezbjednosti policijskih službenika.

Poručili su da je bezbjednost temeljna vrednost nužna za funkcioniranje savremene države jer bez toga nije moguće uspostaviti normalan život i omogućiti uživanje ljudskih prava poput prava na život, slobodu govora, slobodu okupljanja, slobodu kretanja...

U saopštenju su najavili sastanak u MUP-u i pokretanje dijaloga o mjerama neophodnim za podizanje nivoa bezbjednosti policijskih službenika, a posljedično i svih građana.