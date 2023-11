Stručnjak o trovanju pićima u Hrvatskoj: "Moguće da se radi o sabotaži"

Nastavljaju se slučajevi trovanja pićem u Hrvatskoj nakon što su u ponedjeljak uveče društvene mreže preplavile vijesti o trovanju Coca-Colinim proizvodima.

Sumnjivi slučajevi zabilježeni su Zagrebu, Varaždinu, Splitu i Rijeci gdje je hospitalizovan čovjek u nešto težem zdravstvenom stanju, dok prema riječima ministra Vilija Beroša ostali pacijenti imaju blaže simptome. Za većinu očekuju da će uskoro biti pušteni kući.

Šta se zapravo dogodilo, pitanje je na koje institucije još uvijek nisu dale odgovore. Tek je potvrđeno kako se radi o istim dijagnozama, ali ne i istim pićima. U Rijeci se radilo o Romerquelleu u staklenoj boci, a u slučaju u Zagrebu radi se o Coca-Coli u plastičnoj boci kupljenoj u automatu na fakultetu.

Index je razgovarao sa savjetnikom za poslovnu i privatnu bezbjednost Željkom Cvrtilom o bezbjednosnim pitanjima.

Cvrtila smatra da bise moglo raditi o propustima nadležnih agencija za bezbjednostst hrane.

"Međutim i oni funkcioniraju tako da ne pregledavaju sve, već periodično pregledavaju dio uzoraka. I nije realno da se sve pregledava i to se nigdje ne radi. Također, radi se o proizvodima firme koja ima određene međunarodne standarde koji se tiču sigurnosti hrane i pića te načina funkcioniranja i proizvodnje. Pretpostavka je kad netko ima uspostavljene međunarodne standarde da su sve norme zadovoljene", rekao je Cvrtila.

Prema trenutnim informacijama dostupnim javnosti, kaže kako su dvije opcije moguće u ovom slučaju. S jedne strane smatra da je moglo doći do nečijeg propusta ili s druge da je neko namjerno ubacio zabranjene supstance u piće. Na ova pitanja odgovore će, kaže, morati dati istraga nadležnih institucija.

On smatra da je vrlo moguća sabotaža kompanije koja proizvodi pića.

"Da se radilo o jednoj punionici, onda bismo mogli razmišljati kako je došlo do nekog propusta. No kako se radi o različitim punionicama, a izgleda da su kontaminirani proizvodi samo u Hrvatskoj, onda mislim da je moguće da se radi o sabotaži", smatra Cvrtila koji je dodao kako je u cijelom slučaju ključan propust nadležnih institucija.

Naime, prvi slučaj trovanja bezalkoholnim pićem dogodio se u maju, a radi se o Stanku Lakoviću koji je bio sedam dana u bolnici. Zbog spaljenog jednjaka smršao je 20 kilograma i još se nije oporavio.

"Ključan je propust napravljen odmah kod prvog slučaja iz petog mjeseca jer su tada svi šutjeli i policija nije izašla na mjesto događaja. To je katastrofalno. Čovjeku su spaljena usta i jednjak, jedva je preživio, a nitko na to nije obratio pozornost. Tada su se već trebale upaliti lampice u policiji i državnom odvjetništvu i svim institucijama. Odmah se trebalo reagirati, tu je bio propust", govori on i dodaje kako se tada moglo zaustaviti povećavanje broja slučajeva.

"Da se tada reagiralo, da je policija izašla na mjesto događa i utvrdila što se dogodilo, moguće da bi danas bilo drugačije. Predugo je vremena prošlo i do sada bi se već neke stvari utvrdile. Možda su te boce koje su sada poslužene ljudima, možda su tada bile u skladištu i nisu bile distribuirane i možda se moglo zaustaviti. Taj slučaj je trebao biti alarm institucijama", zaključio je on, prenosi Index.hr.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.