Studenti blokirali zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu

BEOGRAD - Dio delegata Studentskog parlamenta, koji su nezadovoljni radom tog tijela, blokirali su danas prije podne ulaz u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Imali su sastanak sa rektorkom UB Ivankom Popović i prorektorom za nastavu prof. Petrom Bulatom.

Predstavnik Filozofskog fakulteta u Studentskom parlamentu Marko Radić kaže da delegati traže da se striktno poštuje pravilnik Studentskog parlamenta, koji, kako tvrde, pojedini predstavnici tog tijela krše na različite načine.

On je naveo da je u toku rektorski kolegijum i da se čekaju njihovi zaključci.

"Pitanja domova i nastave na fakultetima, koji su krucijalni tokom epidemija za studente trenutno ne dotiču aktuelne predstavnike Studentskog parlamenta. Kada smo ta pitanja pokretali oni o o tome nisu hteli da diskutuje", naveo je Radić.

Student prodekan farmaceutskog fakulteta Luka Marošanin rekao je da je na sastanku od strane rektorskog kolegijuma pokazana dobra volja da se problemi riješe.

"Ono gde se ne slažemo, to je ingerencija. Rektorat smatra da on nije taj koji može doneti određene odluka kako bi se uvela odgovornost i poštovao pravilnik u radu studentskog parlamenta", naveo je on.

Studenti su blokirali ulaz u Rektorat, a na vrata su zalijepili transparente "Ovo je i naša kuća", "Dokle više", "Domovi su naši", "Koliko košta obraz", "Večera 150.000 dinara".