Sud odlučio: Kerum će Božić provesti iza rešetaka

Žalba Željka Keruma, bivšeg gradonačelnika Splita i predsjednika stranke HGS-a, na rješenje Prekršajnog suda o dvije sedmice zadržavanja u zatvoru na Bilicama, je odbijena, tako da će bivši splitski gradonačelnik provesti praznike iza rešetaka, navodi Dalmacija Danas.

Visoki prekršajni sud u Zagrebu odlučivao je o žalbi, tako da Kerum ostaje u zatvoru do sljedeće sedmice.

Podsjetimo, Kerum je 12. decembra ove godine izazvao lakšu saobraćajnu nezgodu kad je izlazio sa parkinga pored hotela "Corner" na Mažuranićevom šetalištu, gdje je audijem udario u bok mazde kojom su glavnom ulicom prolazile dvije djevojke, prenosi Slobodna Dalmacija.

Kerum je, kako je policija saopštila kasnije, napustio mjesto nezgode te čak poslao Dražena Delića, rođaka njegove supruge Fani Keruma da preuzme odgovornost, odnosno da tvrdi kako je on vozio audi.

Policija je potom krenula u potragu za Kerumom, koji im se javio u subotu da ima zdravstvenih problema i da će doći do stanice sutradan. Nije se pojavio u nedjelju, nego u ponedjeljak, a onda je priveden na Prekršajni sud u Splitu.

Uz seriju prekršajnih prijava: izazivanje saobraćajne nezgode, za šta je dobio kaznu od 260 evra, za napuštanje mjesta nezgode je sankcioniran sa 800 evra, dok je za treći prekršaj kažnjen s 15 dana zatvora - zbog pregršt bodova koje je sakupio ranije, vozačka dozvola mu je oduzeta te je sve do sredine 2026. godine uopšte ne može ni vratiti, dakle vozio je dok mu je trajala zabrana odnosno dok nije imao vozačku dozvolu. Odveden je u ponedjeljak 15. Decembra u zatvor na Bilice, a sutradan je u splitski sud stigla žalba.