"Sudar virusa na jesen, novo opterećenje za zdravstveni sistem"

BEOGRAD - Šef Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji Marijan Ivanuša kaže da se na jesen i zimu može očekivati u cirkulaciji više različitih virusa, da će biti pacijenata i s kovidom i sa gripom, što će predstavljati veliko opterećenje za zdravstveni sistem.

"Važno je da se ljudi pridržavaju mera jer na taj način sprečavaju ne samo širenje virusa COVID-19, već i ostalih respiratornih infekcija", rekao je Ivanuša za Tanjug.

Napominje da su mjere koje sprečavaju širenje respiratornih virusa - fizička distanca, higijena ruku, izbjegavanje skupova gdje ima puno ljudi.

SZO preporučuje vakcinaciju protiv sezonskog gripa, jer se na taj način štiti stanovništvo od gripa koji može biti ozbiljna bolest, naročiti kod starijih ljudi i osobe s hroničnim bolestima.

"Preporučujemo vakcinaciju protiv sezonskog gripa najpre za zdravstvene radnike koji su izloženi različitim virusima, rade s pacijentima, zatim starijim ljudima, hroničnim bolesnicima, ali i ostalim građanima jer bolje je biti zaštićen", naveo je Ivanuša.

Očekuje da će prva vakcina protiv COVID-19 biti na raspolaganju svjetskoj populaciji do kraja godine, da će je biti u ograničenim količinama, a da se masovna vakcinacija u ovoj godini ne može očekivati.

U svijetu se intenzivno radi, kako je rekao, na razvoju vakcine protiv COVID-19, a u trku je ušlo oko 200 kompanija. Oko 25 vakcina ušle su u fazu kliničkog testiranja, četiri su u posljednjoj (trećoj) fazi testiranja na ljudima.

"Dobro je to što se razvija više različitih vakcina, što u tome učestvuju mnoge zemlje, pa i različite institucije, jer to znači ako jedna institucija ne uspe u razvije vakcinu ima nade da uspe druga institucija", naveo je on.

Govoreći o početku nove školske godine Ivanuša je rekao da SZO smatra da je bitno da djeca idu u školu, zbog socijalizacije, druženja, ali i da je lakše učiti u školi nego kod kuće putem interneta ili televizije.

"Odlazak u školu zavisi od epidemiološke situacije. Ako epidemiološka situacija to bude dozvolila, deci se mora objasniti kako da se ponašaju i kako da se zaštite", naveo je on.

U skandinavskim zemljama analizirano je koliko uticaj imaju škole na širenje virusa korona. Upoređivane su Švedska i Danska, u jednoj zemlji škole su bile zatvorene u drugoj ne, pa se pokazalo da je učestalost virusa COVID-19 u obje zemlje bila ista, što znači da zatvaranje škola u sklandinavskom slučaju nije imalo uticaja.

Ivanuša kaže da smo puno toga saznali o virusu u prethodnom periodu, ali da još ima puno pitanja i dilema.

"Još se govori o novoj bolesti, još učimo i pratimo sve studije koje se objavljuju u svetu, kako bismo mogli preneti što bolje informacije do svih država koje bi na toj osnovi mogle prihvatiti neke mere", naglasio je on.