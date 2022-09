Sudarili se vozovi u Hrvatskoj, ima nastradalih

NOVSKA - Sudarili su se teretni i putnički voz u okolini Novske, kod mjesta Rajić. Nesreća se dogodila sinoć oko 21.30 sati.

Prema posljednjim informacijama najmanje je troje mrtvih i više od 10 povrijeđenih. Fotografije i snimke s mjesta nesreće svjedoče o težini udara.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, poginuli su mašinovođa i kondukter, javlja Index.

"Oko 21.35 stigla je dojava da je u mestu Rajić putnički voz udario u zaustavljeni teretni voz" saopštila je policija.

Clanovi obitelji stradalih u sudaru vlakova kod Novske, informacije o svojim bliznjima mogu doznati putem telefonskog broja nase Sluzbe trazenja 044 600 572. Nasi timovi ostaju na terenu pruzati pomoc. pic.twitter.com/YPpItHmWcp

Kako saznaje Indeks, putnički voz se kretao brzinom od preko 100 kilometara na čas.

Hrvatske Željeznice potvrdile su da u nesreći ima smrtno stradalih i teško povrijeđenih osoba.

Učitelj istorije, Denis Sablić jedan je od povrijeđenih putnika u teškoj željezničkoj nesreći kod Novske.

"Bio sam u vagonu do lokomotive. Dvije-tri minunte sam oči sklopio, bio je strašan udarac, kao da je topovsko tano, da je tenk pogodio voz. Nestalo je svjetla, vagon se preokrenuo i onda sam puzao. Čuo sam ljude vani kako viču, čuo sam vatrogasce da hodaju" opisao je putnik za "N1".

Sagovornik je opisao kako je situacija mogla biti mnogo teža.

"To da se dogodilo odmah nakon Slavonskog Broda, to bi bilo puno više zla. Od Slavonskog Broda do Nove Gradiške puno srednjoškolaca izađe van i onda bude manje putnika" dodao je putnik koji je išao posjetiti majku i brata u Novsku.

Rekao je da su mu vatrogasci pomogli da izađe van iz vagona. Dodaje da prvih pola sata nije znao za sebe te da su mu dva rebra napukla.

Stranci koji su povrijeđeni u sudaru vozova su državljani Irana. Još uvijek se utvrđuje jesu li bili u putničkom ili u teretnom vozu.

Neslužbeno se saznaje da je putnički voz 2506 putovao na relaciji Vinkovci-Novska. Rajić je stanica na otvorenoj pruzi između Okučana i Novske u kojoj je trebao završiti vožnju.