Suđenje za premlaćivanje djevojke: "Tukao sam je muvalicom"

Đorđe Lacković, kome se sudi zbog sumnje da je sredinom marta prošle godine pretukao svoju tadašnju djevojku Ivanu Filipović, juče je, tokom nastavka glavnog pretresa, dao izjavu da Ivanu nije ranio nožem, već je udarao muvalicom, pišu beogradski mediji.

"Voleo sam tu devojku, i veoma mi je žao što se sve to dogodilo. Nisam monstrum, kako sam predstavljen u optužnici i medijima, poštujem žene, i nisam nasilnik. Ponovo kažem da mi je žao, razumeo sam optužnicu, ali je ne priznajem jer se događaj nije tako desio. Krivo mi je što se to dogodilo, i da mogu da vratim vreme, sigurno ne bih tako postupio", rekao je on, a potom navodno opisao kako je navodno izgledao dan kad je izbila svađa između bivšeg para, piše "Telegraf.rs".

"Tog 12. marta stigla mi je poruka od nepoznate osobe, zašto se moja devojka pravi luda i neće da vrati pare. Ivana je najpre sve negirala, ali mi je kasnije ipak priznala da je njen brat pozajmio novac od muškarca iz Mačvanske Mitrovice", navodno je rekao Lacković.

Dok su išli ka stanu, nastavili su raspravu, a Ivana se, prema Lackovićevim riječima, pravdala da je ona trebalo da vrati bratov dug. Poslije toga mu je, kako tvrdi, stigla još jedna poruka od muškarca iz Mačvanske Mitrovice, da je Ivana u novembru vratila dio duga i da, pored 300 evra, duguje još 200 i da mora da ih vrati.

"Kada je priznala da je vratila deo duga, srušio mi se ceo svet. Tukao sam je muvalicom. Ona je mene peglom udarila u grudi. Oteo sam joj peglu i, ne znajući da je vruća, uzvratio sam joj udarac. Tukli smo se, a ona je pala i udarila u radijator. Stao sam joj na prste, ali nisam po njima skakao", rekao je Lacković.

On, kako piše "Telegraf", tvrdi da je poslije toga otišao iz stana, a od Ivaninog brata je saznao da je ona u Urgentnom centru. Kada je otišao tamo da je vidi, policija ga je uhapsila.

Prema optužnici, Lacković je djevojci najprije prijetio da će je ubiti i smrviti, a onda je šamarao i šutirao. Uzeo je tabure i njime je udario, a onda i stolicom. U jednom momentu joj je, navodi se u optužnici, glavu stavio na stolicu, a nož pod grlo, insistirajući na tome da prizna da je u vezi sa muškarcem kojem duguje novac. Tim nožem ju je ubo u butine. Ivani su konstatovani prelomi rebara, dvije rane na natkoljenicama i opekotine.

(Telegraf.rs)