Šuga izbila u većini crnogorskih opština

PODGORICA - U Crnoj Gori je u većini opština detektovana šuga, a za nepunih mjesec dana Institut za javno zdravlje Crne Gore evidentirao je 55 slučajeva tog zaraznog oboljenja, prenosi portal RTCG.

Kako je navedeno, najviše oboljelih u navedenom periodu bilo je u Podgorici (20), Beranama (12) i Rožajama (5).

"Uglavnom se radi o pojedinačnim slučajevima oboljevanja ili u krugu porodice. Nije registrovano oboljevanje u epidemijskoj formi. Broj registrovanih slučajeva skabijesa (šuga) u istom periodu prošle godine bio je 47", saopšteno je iz crnogorskog Instituta za javno zdravlje. Navodi se i da je epidemiološka situacija u ovom momentu stabilna i uobičajena, s obzirom na to da se u posljednjih deset godina na teritoriji Crne Gore na godišnjem nivou registruje od 190 do 900 oboljelih od te bolesti, dok na mjesečnom nivou taj broj varira od 10 do 70.

